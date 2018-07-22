原标题：台防务部门：近50艘解放军舰艇密集通过台湾海峡

图源：联合报

海外网7月22日电 据台媒报道，台防务部门消息人士指出，日前解放军海军舰艇密集通过台湾海峡，两天内通过台湾海峡的舰艇总数将近50艘，其中包括“中华神盾”驱逐舰。

据《联合报》援引台防务部门消息人士的话指出，日前解放军海军舰艇，突然大举由台湾海峡南下，高速通过台湾海峡，在20日与21日两天内，通过台湾海峡的舰艇，总数将近50艘。

报道称，其中包括解放军东海舰队的大型舰艇，如052C/052D“中华神盾”驱逐舰，以及其它各型号的大吨位补给舰，几乎全部南下。舰队通过台湾海峡时，也在白天以密集纵队行进。有旅客从台湾往来金门、马祖的民航飞机上拍到相关照片。

图源：联合报

台媒猜测，解放军舰队大举南下的原因是“防台风”。南海舰队舰艇先前北上，与东海舰队在东海实施联合操演，但因台风“安比”通过琉球岛链进入东海，并且路径直奔东海舰队最重要的基地舟山群岛，因此不但原本北上参加军演的南海舰队舰艇南下，东海舰队舰艇也大举离开母港南下。

对此，有台湾网友评论称，“新闻说是防台风，不如说是保护台海安全更恰当”“原来是防台风，不是抓‘台独’啊”。

早前，浙江海事局16日发布航行警告称，2018年7月18日8时至7月23日18时，将在象山至温州以东海域组织实际使用武器训练。其中注意事项提及：“实施单位应配备足够的现场警戒船艇，做好实际使用武器区域训练前清场、训练期间现场警戒及训练结束后的清障核查与保障工作，确保训练结束后训练水域的安全畅通。”

浙江海事局官网截图

对此，有专家分析称，这是一次在传统区域下进行的常态化年度例行演习。但一个不可忽略的事实是，“未来一旦发生战争，东海海域将是主战场，这里是解决台湾问题和其他海上有争议岛礁问题的关键所在。”据报道，上述人士称，“如果将当前传统演习区域整体平行向前移动，基本上会整体覆盖台湾。”

解放军此次军演信息一经发布，立即引起各大台媒关注，台媒在报道中均特别提到，此次演习禁航区面积非常大，相当于台湾岛的面积。而台防务部门17日则低调回应称，该演习只是解放军年度例行性演训，而对于台湾周边解放军各项动态，台军“都能严密掌握与应处”。

继今年4月解放军空军组织多机型战机开展绕岛巡航之后，6月，解放军“济南”号驱逐舰、“黄冈”号护卫舰经台湾东部海域南下，由巴士海峡向西，并且在台湾西南海域逗留。媒体称，这是解放军首次派出有“中华神盾”之称的052C型驱逐舰执行此类任务。而台湾防务部门却“闷不吭声”没有声张。

对此，国防部发言人吴谦6月28日回应此问题时谈到三点：第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。（海外网 杨佳）

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