云南有条“华尔街” 交易的却不是股票(图)

原标题：云南有条“华尔街”，交易的却不是股票

影响亚洲花市的价格。

中新社 夏宾/摄

看到这张图的第一眼，你想到了什么？港剧《大时代》里方展博逆袭丁蟹的疯狂场景、上交所深交所的开盘收盘，还是纽约华尔街铜牛背后股票经纪人的日常生活？

不好意思，跟股票没有任何关系。这是地处长江经济带西南角、云南昆明斗南镇的“东方花卉华尔街”——昆明国际花卉拍卖中心（下称“昆明花拍中心”）。

盛况

下午三点，人声鼎沸的昆明花拍中心的拍卖大厅里坐满了来自全国各地的花卉批发商。在这里，他们决定着一场影响全国乃至东南亚各地第二天花卉市场价格走势的交易。

1元、0.9元、0.8元、0.7元……随着拍卖大钟上显示价格光标的一次次转动和定格，一批批鲜花仅用4到5秒就各归其主，有的花卉经纪人懊恼没有拍到，有的则心满意得。

中新社 夏宾/摄

昆明花拍中心总经理张力介绍，昆明花拍中心采取“减价式拍卖”，即不同花卉供应商的不同花卉品种，每次以较高的价格出现，随后快速递减，在此过程中，第一个出价人（达到或超过底价）即可获得花品，手慢则无。

每一次交易前均由拍卖师确定一个高于正常交易价格的起拍价，拍卖时，随着拍卖大钟上显示价格变化的光标逆时针转动，价格则逐渐下降，第一个按停转动光标的买家即可以光标停止时显示的价格成交。

刚刚结束当天竞拍工作的花卉经纪人王发超告诉中新社国是直通车，每天下午拍卖的花卉将被连夜分包送至机场，第二天中午就能到达全国各地以及亚洲部分国家的花卉市场。

2014 年昆明花拍中心创建了全国首个花卉交易指数——鲜切花价格指数正式发布。 花拍中心的拍卖情况，也是第二天全国乃至亚洲花卉市场价格的晴雨表。

在这个中国最大、亚洲第一、全球第三的专业鲜切花拍卖市场，平均每天有数百个多个花卉生产企业，3000多家花农的200多万枝鲜花，在3至4个小时由500多个买家通过6个交易大钟买走，而这样的交易一年中几乎每天都在进行。

2018年上半年，这里只“休市”了8天。

就在拍卖大厅外，上万平方米的花卉交易馆整齐摆放着各种花卉，玫瑰、非洲菊、满天星、康乃馨、洋桔梗、绣球等四十多个品类 500 多个品种的鲜花在交易。

清晨，满载鲜花的飞机、冷藏车飞离昆明、驶向全国。在这个高效系统的运转下，交易结束的第二天，一束束来自“彩云之南”的鲜花在夜幕降临之前，就会出现在北京、上海、广州、深圳等大小城市的花店。

时间、标准、效率、有序成为昆明花拍中心每天永恒不变的旋律，打造了花卉交易的盛况。

据悉，昆明花拍中心于2002年底在斗南运营，拥有交易馆6万多平方米，有两个拍卖交易大厅、9口交易大钟、900个交易席位，可实现日800万至1000万枝的交易规模。

目前，已有2.5万个花农和生产企业成为了拍卖市场的供货会员，涉及鲜花生产面积6.7万亩。

2018年上半年，昆明花拍中心共交易5.7亿枝鲜切花，同比增长12.24%，平均每天交易超329万枝。

历史

谁能想到，如今“东方花卉华尔街”曾经只是一个乡街子。

“以前都是小打小闹，种了挑去街边摆。”吴秀英是斗南的老花商，她见证了滇池东岸的这个不起眼的小村庄从一支剑兰到“亚洲花都”的蝶变历程。

从吴秀英口中得知，斗南花卉的辉煌缘起于一支普通的剑兰。1983年，斗南人化忠义从广州带回一些剑兰种苗种下。剑兰收获时，化忠义把它们随蔬菜一起挑到斗南菜市场出售。

在那个改革开放刚刚开始的年代，追赶时尚的昆明人已经表现出对生活品质的追求，剑兰卖出去的速度比蔬菜快得多。看到化忠义尝到甜头，斗南的农民开始陆续在自家田间地头种起了花卉。

1999年，几个有志的花商成立昆明斗南花卉交易市场，整合花卉交易资源，带领花农规范交易。随着技术、交通、运输条件等的不断发展，斗南花卉交易市场日新月异，最终成为亚洲最大的鲜切花交易市场，“斗南花卉”也成为国内第一个花卉类中国驰名商标。

商人们的努力开始得到政府的认可，昆明花拍中心应运而生。2000年，昆明花拍中心起于“云南花卉拍卖市场建设项目”，旨在解决云南花农“卖花难”的问题，建立一个国际通行的现代花卉交易方式，实现“云花”出口导向型发展战略。

产业

昆明，“亚洲花都”。

云南省农业厅副厅长王平华告诉中新社国是直通车，云南有寒、温、热3个气候带7种气候类型，年温差小、昼夜温差大，光照充足、雨热同季，多样性立体气候特征明显，与非洲（肯尼亚）、南美洲（哥伦比亚、厄瓜多尔）并称为世界三大最适宜花卉生产的地区。

2017年，云南花卉种植面积达156.2万亩，实现综合产值503.2亿元。其中，鲜切花种植面积21.8万亩，产量110.3亿支，云南已成为全球最大的鲜切花生产地。

而位于云南昆明的斗南国际花卉产业园，与花卉相关的种苗、盆栽、包装、物流、培训等商家集群发展，花卉相关业态总交易规模已达每年150亿元。

此外，斗南花卉外贸辐射俄罗斯、波兰、新加坡、日本、韩国等50多个国家和地区，在亚洲地区拥有产品定价权和市场话语权。

最新动作将走向融合发展。2017年4月，云南省政府出台《关于加快特色小镇发展的意见》，同年6月，昆明斗南花卉小镇通过创建方案评审，入围全省创建全国一流特色小镇之列，规划面积约3.62平方公里。

斗南国际花卉产业园区管委会常务副主任朱辉介绍，斗南花卉小镇建设除引入品种研发、建设冷链物流项目，推动花卉产业提质增效外，还将以花海景观和乡村风貌为载体，围绕“花景、花香、花情”全方位营造花卉主题情境。

与斗南花卉共发展的昆明花拍中心也有小目标。张力说，希望2025年建成面向全球的花卉交易中心，成为世界一流的现代花卉交易市场，实现云南花卉“卖全球、买全球”的大流通格局。

责任编辑：霍宇昂