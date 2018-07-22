沪陕高速扬州段一大客车撞护栏 2人被甩车外死亡

原标题：沪陕高速扬州段一大客车撞护栏 2名乘客被甩车外死亡
中新网扬州7月22日电 （记者 崔佳明）22日上午，一辆载有20多人的大客车，行驶至沪陕高速南京往扬州方向汉河匝道处，该车失控撞击护栏，造成车上2名乘客被甩出车外当场死亡。
当日中午，扬州警方通报，2018年7月22日9时43分左右，沪陕高速公路352KM+600M处发生一起重大交通事故，一辆由安徽来安开往江苏泰兴的安徽号牌的大型普通客车（该车核载53人，实载21人，含两名未成年儿童）由西向东行驶至事发路段时，疑似爆胎后与高速公路中央隔离带发生碰撞并穿越中央隔离带，事故导致该车上两名未系安全带的乘客（一男一女，身份待查）摔出车外，当场死亡，车辆及高速公路路产受损。
目前，事故现场的清理和事故具体原因的调查工作正在进行中。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 美日澳用击沉演习震慑大陆？被台网友...
- 【 军事 】 出鞘：如何看土耳其山寨中国技术搞两...
- 【 财经 】 国航乘客亲述急降12分钟:至今没有道歉
- 【 体育 】 托雷斯正式亮相J联赛 举9号战袍露笑容
- 【 娱乐 】 小S蔡康永找不到默契?制作人谈节目下...
- 【 科技 】 谷歌VS欧盟：43亿欧元罚款仅是交锋开...
- 【 教育 】 别让“不懂事”成为“失败家长”的遮...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有