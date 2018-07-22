沪陕高速扬州段一大客车撞护栏 2人被甩车外死亡

原标题：沪陕高速扬州段一大客车撞护栏 2名乘客被甩车外死亡

中新网扬州7月22日电 （记者 崔佳明）22日上午，一辆载有20多人的大客车，行驶至沪陕高速南京往扬州方向汉河匝道处，该车失控撞击护栏，造成车上2名乘客被甩出车外当场死亡。

当日中午，扬州警方通报，2018年7月22日9时43分左右，沪陕高速公路352KM+600M处发生一起重大交通事故，一辆由安徽来安开往江苏泰兴的安徽号牌的大型普通客车（该车核载53人，实载21人，含两名未成年儿童）由西向东行驶至事发路段时，疑似爆胎后与高速公路中央隔离带发生碰撞并穿越中央隔离带，事故导致该车上两名未系安全带的乘客（一男一女，身份待查）摔出车外，当场死亡，车辆及高速公路路产受损。

目前，事故现场的清理和事故具体原因的调查工作正在进行中。（完）

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