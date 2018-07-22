广东疾控：多年证明国产疫苗有效 建议按时来接种

原标题：广东省疾控：多年实践证明国产疫苗安全有效，建议按时带孩子接种

来源：南方都市报

南都讯 记者阳广霞 通讯员粤卫信 粤康信 就家长关心的广东省目前有关疫苗的情况，广东省疾控中心专家回应称，目前广东并未采购国家药品监督管理局早前通报长春长生公司涉事批次的百白破疫苗，而早前通报的狂犬疫苗并未出厂上市，因此广东省亦无该公司涉事批次的狂犬疫苗。

省疾控中心专家强调，接种疫苗仍然是预防疾病最经济、最直接、最有效的手段。多年实践证明国产疫苗安全、有效，建议市民按时带孩子接种。

广东并未购进涉事批次疫苗

据了解，早前国家FDA通报生产记录造假的长春长生狂犬病疫苗并未上市销售，全部产品已得到有效控制，广东省并没有该批次疫苗。广东监测未发现接种狂犬疫苗后发生不良反应异常的情况。

另外，广东亦未采购长春长生涉事批次（批号20160514-01）的百白破疫苗。疫苗价效不符合标准不等于疫苗存在安全问题。疫苗价效与安全性是两个不同概念，价效不符合规定并不等于接种后会对人体有害。

按程序接种合格疫苗 市民不必事后检查抗体

专家表示，只要严格按照接种程序接种的符合国家批准的合格疫苗，就可以产生抗体，市民无须进行抗体检测。

由于狂犬病一旦发病死亡率几乎为100%，专家建议被猫狗咬伤后应首先用肥皂水清洗伤口至少15分钟，再前往附近犬伤门诊进行伤口处理及疫苗接种。市民可在百度地图上直接查询到广东省所有犬伤门诊地址及联系方式。

另外，极个别人群在全程接种乙肝疫苗（三针）后，乙肝抗体依然为阴性，建议换其他品牌疫苗按照程序重新接种。如接种两次后仍无法获得抗体，即表示该人群本身对乙肝免疫不敏感，亦无须再接种乙肝疫苗。

国产疫苗安全有效 建议市民按时带孩子接种

据介绍，2018年是全国免疫规划40周年，这是国家一项重要公共卫生服务，是儿童健康的保障。经过40年不懈努力，多个疾病预防领域取得显著成效——有效控制麻疹、破伤风等多种疫苗可预防疾病；2000年，我国通过无脊灰的证实；5岁以下儿童乙肝病毒表面抗原携带率从1992年的9.67%下降至2014年的0.32%。

同时，疫苗生产工艺得到国家有关部门的严格管理。多年实践证明，国产疫苗安全、有效。

省疾控提醒，接种疫苗依然是预防疾病最经济、最直接、最有效的手段，也是每个孩子享有的权利，希望广大市民能以科学的态度看待疫苗，按时带孩子进行免疫接种。另外，特殊人群如老年人、孕妇、免疫力低下者也应优先考虑接种肺炎、流感等疫苗，以提早获得保护。

责任编辑：霍宇昂