原标题：中央第六巡视组向辽宁省委反馈巡视情况

中央第六巡视组向辽宁省委反馈巡视情况

根据中央巡视工作领导小组的部署，近日，中央第六巡视组向辽宁省委反馈巡视情况。中央巡视工作领导小组成员杨晓超主持召开向辽宁省委书记陈求发的反馈会议，出席巡视辽宁省情况反馈会议，对抓好巡视整改工作提出要求。会议向陈求发传达了习近平总书记关于巡视工作的重要指示精神，中央第六巡视组组长王荣军代表中央巡视组反馈了巡视情况。陈求发主持反馈大会并就做好巡视整改工作作表态讲话。此外，巡视组还向辽宁省委副书记、沈阳市委书记易炼红，辽宁省委常委、大连市委书记谭作钧反馈了有关巡视情况。

根据中央统一部署，2018年2月22日至5月21日，中央第六巡视组对辽宁省进行了巡视，并将沈阳、大连市委和市人大常委会、政府、政协党组主要负责人纳入巡视监督范围。巡视组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚守政治巡视职能定位，认真贯彻中央巡视工作方针，以“四个意识”为政治标杆，把坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导作为根本政治任务，围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败斗争，以及中央巡视整改落实情况等方面开展监督检查，紧扣被巡视党组织职责，紧盯领导班子和关键少数，深入查找政治偏差，充分发挥巡视的政治监督、组织监督、纪律监督作用。通过广泛开展个别谈话，认真受理群众来信来访，调阅有关文件资料，深入了解情况，顺利完成了巡视任务。中央巡视工作领导小组听取了巡视组的巡视情况汇报，并向中央政治局常委会会议报告了有关情况。

王荣军指出，党的十八大以来，辽宁省委管党治党责任意识和党员干部党性观念明显增强，换届选举风气好转，政治生态总体向好。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，落实习近平总书记关于辽宁工作重要指示精神不到位，思想不够解放，关键领域改革滞后；消除薄熙来、王珉恶劣影响不彻底，有的党员干部对系统性拉票贿选案思想认识不深刻，修复政治生态任务还很重；选人用人问题比较突出，跑官要官、买官卖官仍有市场，组织建设存在薄弱环节；干部作风转变不到位，不担当、不作为问题比较突出，形式主义、官僚主义积弊犹存，顶风违反中央八项规定精神问题时有发生；全面从严治党力度不够，腐败问题在有些地区、有些领域依然突出，反腐败减存量、遏增量任务艰巨；落实中央巡视整改要求不到位；对沈阳市、大连市全面领导不够，发挥其辐射带动作用不充分。此外，沈阳市贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合实际不够，落实习近平总书记“推进国有企业改革发展”等重要指示精神不够有力；党内政治生活不规范不严肃，干部选拔任用把关不够严，不担当不作为问题较为突出；落实管党治党政治责任不到位，压力传导层层递减。大连市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在学用脱节问题，落实习近平总书记关于建成“两先区”等重要指示精神不到位；党的建设存在薄弱环节，选人用人和干部作风问题较为突出；落实全面从严治党“两个责任”力度不够，反腐败斗争形势依然严峻复杂。同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

王荣军提出了六点整改意见：一是增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在学懂弄通做实上下功夫，在结合实际贯彻落实上下功夫。认真落实习近平总书记对辽宁工作的重要指示精神，加强对沈阳、大连两个副省级城市的领导。二是坚持把党的政治建设摆在首位，营造风清气正的良好政治生态。深入贯彻习近平总书记提出的“讲诚信、懂规矩、守纪律”要求，严明党的政治纪律和政治规矩，彻底消除薄熙来、王珉恶劣影响，旗帜鲜明批驳错误言论，做好系统性拉票贿选案有关人员思想政治工作，认真履行意识形态工作责任制。三是贯彻新时代党的组织路线，严格执行党的组织生活制度，切实解决一些基层党组织软弱涣散问题，采取有效措施，下大气力整治买官卖官、跑官要官等不正之风，着力解决突击提拔、“带病提拔”“带病上岗”等违规用人问题。四是严格执行中央八项规定精神，严肃查处顶风违纪行为，切实防止“四风”问题反弹回潮。充分调动党员干部工作积极性，切实解决干部精气神不足、不担当不作为等问题。五是全面履行管党治党政治责任，始终保持惩治腐败高压态势。高度重视各级领导班子和领导干部存在的廉洁风险，强化对“一把手”的监督管理，严厉整治群众身边的腐败问题，进一步加大重点领域和关键环节查办案件力度，减存量、遏增量。加强对巡视巡察工作的领导和指导，深化政治巡视。六是加强巡视整改，做到真改实改，对敷衍整改、整改不力的严肃问责。王荣军强调，辽宁省委要强化政治担当，切实担负起巡视整改主体责任，及时召开领导班子巡视整改专题民主生活会，对照查摆剖析、举一反三，以身作则，带头整改。省委书记是第一责任人，对巡视全面整改负总责，对重点问题整改要亲自抓，确保整改落实落细落地。

杨晓超要求，辽宁省委要增强“四个意识”，把“两个维护”体现在行动上、落实到工作中，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化抓落实的政治职责，确保党的十九大确定的目标任务和战略部署顺利实现。坚持以政治建设为统领，认真贯彻新时代党的组织路线，不断加强党内政治文化建设，严肃党内政治生活，持续净化党内政治生态。强化管党治党政治担当，把管党治党作为最根本的职责立起来，准确把握全面从严治党形势和阶段特征，层层落实“两个责任”，保持惩治腐败的高压态势，持续纠治“四风”问题，强化监督执纪问责，让党员干部尤其是领导干部感受到监督常在、震慑常在。切实加强对巡视巡察工作的领导，落实中央巡视工作规划要求，将巡视利剑直插基层，加大整治群众身边腐败问题力度，打通全面从严治党“最后一公里”。

杨晓超强调，巡视整改是“四个意识”的试金石，也是检验“两个责任”的重要标尺。辽宁省委要自觉担起整改主体责任，把巡视整改作为全面从严治党的重要抓手，坚持全面整改和重点整改相结合，在整改落实上集中发力，扎实做好巡视“后半篇文章”。省委书记要直接抓、抓具体、抓到底，对上次整改落实不到位和这次巡视新发现的问题要一体整改，决不能“新官不理旧账”。领导干部要主动认领责任，带头落实整改，该谁整改的就由谁整改，该谁负责的就由谁负责，决不能把层层传导压力变成层层推卸责任。要杜绝“过关”思想，建立整改落实常态化、长效化机制。纪检机关和组织部门要加强整改落实日常监督，用好问责武器，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。把巡视整改和深化标本兼治有机结合起来，通过改革和制度创新，加强权力制约监督，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

陈求发在表态时说，全省各级党委（党组）要旗帜鲜明讲政治，进一步提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，着力在学懂弄通做实上下功夫，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠诚信奉者和坚定实践者。中央巡视反馈意见，严肃指出了辽宁存在的突出问题，提出了客观中肯的意见建议，明确了具体整改要求，我们完全接受、坚决整改。要把巡视整改作为当前和今后一段时期的重大政治任务，从省委做起，严格落实主体责任；要强化计划安排，制定整改方案，明确时间表、路线图、任务书；要强化跟踪问效和监督检查，做到件件有着落、事事有回音，对整改工作中出现的问题严肃追责问责，决不姑息手软。

陈求发强调，要清醒警醒、深刻反省，以巡视整改为契机，聚精会神抓党建，把管党治党的螺丝拧得更紧，以永远在路上的坚定和执着，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，持续净化修复政治生态。一是要全面贯彻新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，坚决肃清薄熙来、王珉和辽宁系统性拉票贿选问题恶劣影响，认真履行全面从严治党主体责任，层层压实管党治党政治责任，不断健全完善监督体系。二是要认真贯彻落实新时代党的组织路线，加强各领域党建工作，做好干部培养、选拔、管理、使用工作，建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。三是要持之以恒加强作风建设，严格落实中央八项规定精神，持续加大“四风”问题整治力度，扎实推动干部作风转变。四是要有效运用监督执纪“四种形态”，以零容忍态度惩治腐败，坚决查处发生在群众身边的腐败问题，不断推动全面从严治党向基层延伸。要把这次巡视整改作为决胜全面建成小康社会、加快推进振兴发展的强大动力，持之以恒落实新发展理念和“四个着力”“三个推进”，加快推进“一带五基地”建设，不断开创辽宁各项工作新局面。

中央第六巡视组副组长及有关同志，中央巡视工作领导小组办公室有关负责同志，辽宁省委和省人大常委会、政府、政协党组领导班子成员，沈阳、大连市主要负责人出席会议；辽宁省有关方面负责同志，沈阳、大连市有关同志列席会议。

责任编辑：霍宇昂