原标题：权威发布！中央首轮巡视在14个省区挖出了哪些问题

来源：中央纪委国家监委

2018年2月，经党中央批准，十九届中央第一轮巡视对河北、山西等30个地方、单位党组织开展常规巡视。根据《中国共产党巡视工作条例》规定，对第一轮巡视省区涉及的沈阳等10个副省级城市党委和人大常委会、政府、政协党组主要负责人，一并纳入巡视范围。

巡视过程中，发现了哪些问题？今天公布对河北、山西、辽宁、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、湖南、广东、海南、四川、贵州、宁夏14个省区巡视反馈情况。一起来看看——

河北省委

党的十八大以来，特别是2015年中央严肃查办周本顺案件以来，河北省委管党治党取得阶段性成效，但反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党任重道远。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，落实习近平总书记关于河北工作的重要指示精神不够到位，脱贫攻坚工作不够扎实，意识形态工作责任制落实不到位，扫黑除恶不够系统深入；整治政治生态着力不够，组织肃清周本顺等人恶劣影响不彻底；干部队伍建设和基层党组织建设存在薄弱环节，一些干部不担当、不作为问题比较突出；“两个责任”落实不够到位，压力传导层层递减，巩固发展反腐败斗争压倒性态势的措施不够全面深入，一些违纪违法问题易发多发；巡视巡察工作有待进一步加强；形式主义、官僚主义问题比较突出，违反中央八项规定精神问题禁而未绝；对上次巡视整改不彻底、不到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

山西省委

2014年9月中央对山西省委改组式调整后，省委不断增强“四个意识”，推进全面从严治党和各项工作，取得了政治生态由“乱”转“治”、发展由“疲”转“兴”的初步成果，但仍处于爬坡过坎的关键阶段。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，落实习近平总书记视察山西重要讲话精神不够到位，推进转型综改进展缓慢，脱贫攻坚不够精准、不够扎实，防污治污工作存在短板，执行意识形态工作责任制有关制度不严格，扫黑除恶不够有力；正确的选人用人导向不鲜明，破解干部不担当不作为问题还比较乏力，一些基层党组织软弱涣散；履行全面从严治党“两个责任”不够到位，全面肃清系统性塌方式腐败的恶劣影响不够彻底，巩固发展反腐败斗争压倒性态势的措施不够系统有力，巡视巡察工作仍有薄弱环节；形式主义、官僚主义依然严重，违反中央八项规定精神问题出现隐形变异；对上次巡视整改不全面、不彻底。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

辽宁省委

党的十八大以来，辽宁省委管党治党责任意识和党员干部党性观念明显增强，换届选举风气好转，政治生态总体向好。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，落实总书记关于辽宁工作重要指示精神不到位，思想不够解放，关键领域改革滞后；消除薄熙来、王珉恶劣影响不彻底，有的党员干部对系统性拉票贿选案思想认识不深刻，修复政治生态任务还很重；选人用人问题比较突出，跑官要官、买官卖官仍有市场，组织建设存在薄弱环节；干部作风转变不到位，不担当、不作为问题比较突出，形式主义、官僚主义积弊犹存，顶风违反中央八项规定精神问题时有发生；全面从严治党力度不够，腐败问题在有些地区、有些领域依然突出，反腐败减存量、遏增量任务艰巨；落实中央巡视整改要求不到位；对沈阳市、大连市全面领导不够，发挥其辐射带动作用不充分。

沈阳市贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合实际不够，落实总书记“推进国有企业改革发展”等重要指示精神不够有力；党内政治生活不规范不严肃，干部选拔任用把关不够严，不担当不作为问题较为突出；落实管党治党政治责任不到位，压力传导层层递减。

大连市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在学用脱节问题，落实总书记关于建成“两先区”等重要指示精神不到位；党的建设存在薄弱环节，选人用人和干部作风问题较为突出；落实全面从严治党“两个责任”力度不够，反腐败斗争形势依然严峻复杂。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

黑龙江省委

党的十八大以来，黑龙江省委落实管党治党政治责任，加强干部作风建设，推动深化改革，政治生态呈向好态势。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位，对总书记关于黑龙江工作重要指示精神学习领会、研究分析不够深，在创新发展思路、培育新增长领域等方面措施不够有力，落实脱贫攻坚等中央重大部署不够到位；选人用人问题反映较多，整治买官卖官、“带病提拔”问题不够有力，基层党组织建设仍然薄弱；作风问题比较突出，一些干部不担当不作为，违反中央八项规定精神问题时有发生，解决群众反映强烈问题不够有力；履行“两个责任”力度不够，重点领域和基层腐败问题多发，政治生态尚未根本好转，全面从严治党任重道远；上轮中央巡视反馈意见整改落实不够到位。

哈尔滨市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有差距，省会城市龙头作用发挥不够充分；选人用人问题比较突出，“带病提拔”问题多发；作风不够严实，有的干部懒政怠政、回避矛盾；管党治党力度不够，违反中央八项规定精神问题屡有发生，腐败问题仍然比较突出。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

江苏省委

党的十八大以来，江苏省委落实党中央关于全面从严治党战略部署，强化作风建设，党风廉政建设和反腐败工作取得新进展，政治生态逐步得到改善。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在差距，践行新发展理念不够到位；选人用人和基层党组织建设问题较多，执行干部选任程序不够规范；党内政治生活不够严肃，有的领导干部对组织生活不重视；一些“四风”问题依然存在，不敢担当不愿担当问题有所抬头，一些领导干部和单位存在特权思想和特权现象；履行全面从严治党主体责任不够严不够实，派驻监督、巡视巡察工作需要进一步加强；一些行业和领域腐败案件易发多发，有的党员干部不收手不知止甚至顶风违纪，基层腐败问题比较突出；对上轮中央巡视发现问题整改不实。

南京市对党的十九大精神学习不够深入，落实党中央重大决策部署不够坚决，省会城市功能作用发挥不够；政治站位不够高，消除“杨卫泽、季建业”恶劣影响不及时不彻底；全面从严治党不够实，党内政治生活和党的作风建设不严格不扎实，基层“蝇贪”“微腐败”问题多发。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

福建省委

党的十八大以来，福建省委不断增强“四个意识”“四个自信”，进一步加强管党治党政治责任，提升党的建设质量，查处了一批违反中央八项规定精神问题和腐败案件，政治生态持续向好，“新福建”建设取得新的成效。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，落实中央有关重大决策部署存在差距，对中央赋予的一些先行先试政策统筹谋划不够，推进落实不够到位；全面从严治党严的氛围不够浓厚，存在“好人主义”，追责问责不到位；党建工作存在薄弱环节，一些党组织在干部选拔任用中坚持原则不够，日常教育管理监督不够严格，干部队伍干事创业精气神不够足；少数领导干部自律意识不强，存在特权思想，政商关系“亲、清”不分的现象依然存在，群众身边不正之风和腐败问题易发多发；上轮巡视指出的重点领域腐败和“四风”等问题整改不到位。

厦门市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，发挥经济特区引领带动作用还需进一步增强；干部日常管理监督偏松偏软，国有企业党的建设问题突出；干部队伍改革创新、干事创业的精气神不够高。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

山东省委

十八届中央两轮巡视以来，山东省委履行管党治党政治责任，政治生态开始好转，全面从严治党取得阶段性成效。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入不扎实，对中央重大决策部署和习近平总书记重要指示精神贯彻落实不够到位；一些领导干部“官本位”思想根深蒂固，选人用人上存在跑官要官、裙带关系问题；干部监督管理不够严实，一些基层党组织软弱涣散；“四风”问题仍然比较突出，违反中央八项规定精神问题依然多发，有的领导干部不担当、不作为；全面从严治党“两个责任”落实不够有力，“软”问责多、“硬”问责少，不收手、不收敛问题和群众身边的“微腐败”问题仍然比较严重；巡视整改存在做表面文章现象。

济南市落实新发展理念不够有力，管党治党政治责任压得不够实，重点领域腐败问题依然易发多发，党内政治生活不规范不严肃，形式主义、官僚主义、弄虚作假和违反中央八项规定精神问题屡禁不止，干部不担当、不作为问题比较突出；

青岛市存在“小富即安”心态，“头雁效应”不够强，“关键少数”没有充分发挥带头作用，部分干部精神不振，不担当、不作为、乱作为现象较为突出，全面从严治党责任落得不够严不够实，重点领域廉洁风险较多。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

河南省委

党的十八大以来，河南省委不断增强“四个意识”“四个自信”，推进全面从严治党，查处了一批违反中央八项规定精神问题和腐败案件，党的建设不断加强，政治生态不断好转。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入扎实，执行中央重大决策部署不够到位，存在扶贫攻坚精准不够、作风不实等问题，党内政治生活不够严肃，有的干部纪律规矩意识淡薄，官本位思想和圈子文化仍然存在；党建工作抓而不实，选人用人问题比较突出，干部选任规矩、程序和标准意识不强，有的基层党组织软弱涣散；全面从严治党主体责任落实不够有力，违反中央八项规定精神问题明目张胆与隐形变异并存，有的干部作风虚假飘浮，监督执纪问责持续发力不够，重点领域腐败问题仍然多发；对上次巡视整改不够重视，部分问题搞选择性整改。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

湖南省委

湖南省委结合实际贯彻落实党的十八大和十九大精神，党的领导得到加强，党的建设得到重视，全面从严治党不断推进，换届风气明显好转，政治生态不断向好。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，有的领导干部仍走大拆大建搞大项目的老路，有的解决征地拆迁、环境污染等问题不力。政治建设有缺失，政治生态一度遭到严重破坏，有的领导干部不信组织信关系，热衷投机钻营；有的腐化堕落，败坏社会风气。组织建设不够扎实，有的“带病提拔”、档案造假，有的基层党组织软弱涣散。作风建设不够到位，有的领导干部大搞政绩工程，有的关键时刻不担当，领导干部公款聚餐、收送红包礼金等问题仍然突出。纪律建设不够严格，“两个责任”落实不够有力，一些基层单位腐败问题比较突出。对十八届中央巡视发现的“三超两乱”等问题整改落实不够到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

广东省委

广东省委扎实推进全面从严治党，政治意识进一步提高，政治生态进一步净化，反腐败斗争形成压倒性态势。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，政治建设、思想建设有待加强，肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够彻底，官商勾结、“圈子文化”等问题仍然存在，落实意识形态工作责任制不够到位；党建工作有待加强，选人用人方面存在“带病提拔”、买官卖官等问题；作风建设不够扎实，违规收受红包礼金等违反中央八项规定精神问题仍然存在；工程建设、国土资源、国企国资等重点领域腐败问题较多，“小官大贪”、黑恶势力背后“保护伞”等群众身边的不正之风和腐败问题比较突出；上次巡视反馈的部分问题仍未整改到位。

广州市学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够及时彻底，落实新发展理念不够到位，党的建设存在薄弱环节，选人用人方面存在违规问题，管党治党压力传导不够，重点领域腐败问题多发，截留挪用、吃拿卡要、优亲厚友等侵害群众利益问题依然存在；

深圳市学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神还有差距，肃清李嘉、万庆良恶劣影响不够到位，一些基层党组织弱化，干部队伍监督管理有待加强，工程建设、国企等重点领域腐败问题多发，一些基层管理服务单位腐败问题比较突出。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

海南省委

海南省委对全面从严治党重视程度不断提高，党的全面领导不断加强，管党治党力度不断加大，政治生态不断改善。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神有待加强，贯彻党中央重大决策部署不够到位；脱贫攻坚工作领导不够有力，存在“微腐败”问题；政治纪律和政治规矩有待强化，意识形态工作责任制落实不够到位；存在突击提拔、“带病提拔”等选人用人方面问题，基层党组织建设薄弱，一些领导干部不担当、不作为；违反中央八项规定精神和“四风”问题易发多发，特权现象依然存在；执纪问责宽松软，土地开发、金融信贷等领域腐败问题较多；对上次巡视反馈问题整改不够有力到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

四川省委

党的十八大以来，四川省委不断增强“四个意识”“四个自信”，管党治党政治责任进一步强化，党的建设水平得到提高，政治生态发生可喜变化。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学深悟透、注重实效不够，落实打好脱贫攻坚战、建设长江上游生态屏障等中央有关重大决策部署不够到位；党内政治生活不够严肃，选人用人把关不够严格，执行干部兼职有关规定不规范，一些基层党组织建设薄弱；落实管党治党“两个责任”层层传导压力不够，一定程度上存在“好人主义”，对腐败存量仍在、新发违纪仍有发生的问题重视不够，不收敛不收手现象仍然存在，顶风违反中央八项规定精神和群众身边腐败问题时有发生；对上次巡视整改缺乏统筹协调，重点领域腐败和“四风”问题仍然整改不到位。

成都市贯彻落实中央重大决策部署持续用力、落细落实不够，对群众关心的环境、教育、医疗等问题研究解决不够；严肃党内政治生活意识不强，民主生活会质量不高；管党治党压力传导层层递减，违反中央八项规定精神和“四风”问题时有发生。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

贵州省委

党的十八大以来，贵州省委不断增强“四个意识”“四个自信”，加强管党治党政治责任，查处了一批违反中央八项规定精神的问题和违纪违法案件，党的建设水平不断提高，政治生态持续向好。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神存在差距，落实打好脱贫攻坚战、守住生态底线等中央重大决策部署不够到位；一些基层党的组织建设存在薄弱环节，政治功能发挥不够，国企、高校重业务轻党建问题突出；选人用人把关不够严格，个别干部档案造假，“带病提拔”仍然存在；全面从严治党层层传导压力不到位，违反中央八项规定精神和“四风”问题时有发生，项目建设等重点领域存在腐败风险，有的领导干部存在脱离实际、搞“花架子”等不正确政绩观，有的领域存在乱作为问题；落实上次巡视整改存在重部署、轻落实现象，有的问题整改不到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

宁夏回族自治区党委

宁夏回族自治区党委结合实际贯彻落实党的十八大和十九大精神，党的领导得到加强，党的建设得到重视，全面从严治党不断推进，政治生态不断向好。巡视中，巡视组发现和干部群众反映了一些问题，主要是：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够深入，有些领导干部仍用粗放发展、投资拉动的惯性思维指导工作。解决群众就业、教育、医疗等方面问题力度不大。一段时间政治建设乏力，对宗教管理存在一些突出问题。组织建设不够扎实，有的干部“带病提拔”、档案造假，有的不担当不作为，有的农村基层党组织政治功能缺失。纪律和作风建设不够严格，领导干部违规用人搞“小圈子”、插手工程项目等问题反映较多，超标准公务接待、公款送礼等问题比较突出。对十八届中央巡视发现的“三超两乱”等问题整改不够到位。

同时，巡视组还收到反映一些领导干部的问题线索，已按规定转中央纪委、中央组织部等有关方面处理。

责任编辑：霍宇昂