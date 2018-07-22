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药监局:长春长生上市销售狂犬疫苗未发现质量问题

药监局:长春长生上市销售狂犬疫苗未发现质量问题
2018年07月22日 19:26 央视新闻
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　　[国家药监局：长春长生公司已上市销售使用狂犬疫苗未发现质量问题]

　　徐景和表示，该企业已上市销售使用狂犬病疫苗均经过法定检验，未发现质量问题。为进一步确认已上市疫苗的有效性，已启动对企业留样产品抽样进行实验室评估。徐景和还表示，药监局已部署全国疫苗生产企业进行自查，确保企业按批准的工艺组织生产，严格遵守GMP生产规范，所有生产检验过程数据要真实、完整、可靠，可以追溯。国家药监局将组织对所有疫苗生产企业进行飞行检查，对违反法律法规规定的行为要严肃查处。

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责任编辑：霍宇昂

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