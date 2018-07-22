成功抗击台风“安比” 魔都的“结界”在这里

原标题：成功抗击台风“安比”，魔都的“结界”在这里来源：上海发布微信公号

台风“安比”是1949年以来直接登陆上海的第3个台风，上一次直接登陆还要追溯到29年之前。这次可谓黑云压城，来势汹汹。然而许多市民发现，魔都在“安比”的呼啸声中昂然挺立，倒伏的树木被运走，道路积水被抽排，城市运行迅速恢复正常。难道魔都真的有“结界”？

真相，就在下面的这一组照片中……

路政

崇明有树木倒伏，路政工人紧急抢险清理。

道路养护工人检查加固高架隔音屏、防坠网，泵机运行情况。

公安

崇明风力较大，路上有树枝被刮断，民警合力将断枝搬离路面。

公交站牌被吹断，民警们马上进行处置。

全力以赴加强道路交通安全巡查。

机场

浦东机场准备6辆大巴到达指定位置待命，保障旅客交通出行顺畅。

浦东机场工作人员冒着风雨靠机装卸。

地铁

友谊路站，地铁维修班组成员在室外顶着暴雨修缮窗户。

工作人员正在清理积水。

海事

工作人员加固缆绳，将几艘船绑在一起，提高抗风能力。

通过安排单排顺序靠泊，确保候泊船舶停泊安全。

消防

消防员在风雨中排除了了多户居民家中防盗窗、雨蓬等物的坠物风险。

今天11时，崇明区堡镇港码头一艘小船无法靠岸，江面上风浪很大，船上6名人员被困。消防员通过架设六米拉梯，成功解救被困人员。

医疗急救

本市120急救中心的应急保障人员24小时值班，第二梯队后勤保障人员和应急保障车辆、设备均处于待命状态。

绿化市容

绿化市容部门清理倒伏的行道树。

长宁区、黄浦区

环卫工人徒手清理树叶。

某小区内大树被风刮倒，工人冒着大雨及时处理。

杨浦区

杨浦区长阳路，交警和工作人员一同扶起吹倒的隔离带。

杨浦区大桥街道帮助老式小区及时排涝。

还有很多没能展示的画面，小布向所有坚守在一线的人们致敬！你们就是魔都的“结界”！

责任编辑：霍宇昂