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成功抗击台风“安比” 魔都的“结界”在这里

成功抗击台风“安比” 魔都的“结界”在这里
2018年07月22日 20:22 澎湃新闻
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　　原标题：成功抗击台风“安比”，魔都的“结界”在这里来源：上海发布微信公号

　　台风“安比”是1949年以来直接登陆上海的第3个台风，上一次直接登陆还要追溯到29年之前。这次可谓黑云压城，来势汹汹。然而许多市民发现，魔都在“安比”的呼啸声中昂然挺立，倒伏的树木被运走，道路积水被抽排，城市运行迅速恢复正常。难道魔都真的有“结界”？

　　真相，就在下面的这一组照片中…… 

　　路政

　　崇明有树木倒伏，路政工人紧急抢险清理。

　　道路养护工人检查加固高架隔音屏、防坠网，泵机运行情况。

　　公安

　　崇明风力较大，路上有树枝被刮断，民警合力将断枝搬离路面。

　　公交站牌被吹断，民警们马上进行处置。

　　全力以赴加强道路交通安全巡查。

　　机场

　　浦东机场准备6辆大巴到达指定位置待命，保障旅客交通出行顺畅。

　　浦东机场工作人员冒着风雨靠机装卸。

　　地铁

　　友谊路站，地铁维修班组成员在室外顶着暴雨修缮窗户。

　　工作人员正在清理积水。

　　海事

　　工作人员加固缆绳，将几艘船绑在一起，提高抗风能力。

　　通过安排单排顺序靠泊，确保候泊船舶停泊安全。

　　消防

　　消防员在风雨中排除了了多户居民家中防盗窗、雨蓬等物的坠物风险。

　　今天11时，崇明区堡镇港码头一艘小船无法靠岸，江面上风浪很大，船上6名人员被困。消防员通过架设六米拉梯，成功解救被困人员。

　　医疗急救

　　本市120急救中心的应急保障人员24小时值班，第二梯队后勤保障人员和应急保障车辆、设备均处于待命状态。

　　绿化市容

　　绿化市容部门清理倒伏的行道树。

　　长宁区、黄浦区

　　环卫工人徒手清理树叶。

　　某小区内大树被风刮倒，工人冒着大雨及时处理。

　　杨浦区

　　杨浦区长阳路，交警和工作人员一同扶起吹倒的隔离带。

　　杨浦区大桥街道帮助老式小区及时排涝。

　　还有很多没能展示的画面，小布向所有坚守在一线的人们致敬！你们就是魔都的“结界”！

点击进入专题：
“安比”“山神”来袭 多个台风登陆我国

责任编辑：霍宇昂

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