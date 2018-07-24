注意：这样操作你的手机已可快速鉴别问题疫苗

原标题：注意！这样操作你的手机已可快速鉴别疫苗
据支付宝官方微博今日（24日）消息，针对最近发生的长春长生疫苗案，目前，支付宝等已可快速鉴别疫苗。
据悉，阿里健康的工作人员在“码上放心”功能基础上，对近期事件中问题批次药品进行了紧急标定。现在，打开淘宝、天猫、支付宝、阿里健康任一app，扫描药盒上的以数字8打头的20位数字身份证编码（追溯条形码）就会显示包含药品名称、厂家、批号、有效期等相关信息。
来源：@支付宝
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