原标题：现场：浙江嘉兴一民房液化石油气泄漏发生爆燃 4人受伤
7月24日6时10分，浙江嘉兴消防支队指挥中心接到报警，称该市秀洲区王江泾镇兴虹路一民房突然发生爆炸，同时可能有人员在爆炸中受伤。
为了在最短时间内掌握事故情况，及时救助受伤人员。嘉兴消防支队调派王江泾、秀洲两个消防中队4车25人及王江泾专职消防队1车5人赶赴现场实施救援。
6时28分，王江泾消防中队到达现场。发生事故的地点位于一幢4层砖混结构宿舍楼第3层一家住户的厨房部位，虽然没有出现明火，但由于强烈的气浪冲击，现场受损十分严重。消防人员到场后，立即对现场进行勘察，同时抢救出4名受伤人员。
目前，伤者的身份均已得到确认，系来嘉兴务工的湖北籍一家4口，此次爆炸疑因燃气泄漏遭遇引火源导致，目前具体的事故原因正在进一步调查中。
消防部门提醒，家庭要定期对燃气阀门、管道进行必要的检查和更换，在发现家中燃气泄漏的时候要第一时间开窗通风，同时组织人员迅速疏散到安全区域，等燃气浓度降低后，再关闭阀门或通知相关抢修人员前来维修。（央视记者 高珧）
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