湖北疾控:无涉事疫苗 已停用长春长生狂犬病疫苗

原标题：湖北无涉事批次疫苗，已全面停用长春长生狂犬病疫苗

湖北无涉事批次疫苗，已全面停用长春长生狂犬病疫苗

一、关于长春长生生物科技有限责任公司的冻干人用狂犬病疫苗

（一）涉事批次狂犬病疫苗尚未进入市场

按照国家药品监督管理局通报，此次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。

（二）我省已经全面停用长春长生公司的冻干人用狂犬病疫苗

我省自7月16日起，已全部停用封存长春长生狂犬病疫苗。同时，已紧急协调和开启湖北省第二类疫苗集中采购系统，应急采购其他品牌狂犬病疫苗，保障全省狂犬病疫苗供应平稳。

（三）接种建议

1、对于已经接种了长春长生狂犬病疫苗部分针次但尚未完成全程的接种者，按照国家药监局和国家卫生健康委员会疾控局公开发布的信息以及《狂犬病预防控制技术指南（2016年版）》要求，可使用其他厂家的狂犬病疫苗按原接种程序完成后续接种。

2、对于已经接种过全程5剂长春长生狂犬病疫苗者，建议等待国家后续调查结果和意见。

二、关于无细胞百白破疫苗

根据原国家食药监总局发布的信息，长春长生的批号为201605014-01、武汉生物制品研究所有限责任公司的批号为201607050-2的百白破疫苗效价指标不符合标准规定，我省未采购上述涉事批次无细胞百白破疫苗。

三、免疫规划实施40周年，疾病预防效果显著

2018年是全国免疫规划40周年，这是国家一项重要公共卫生服务，是儿童健康的保障。经过40年不懈努力，多个疾病预防领域取得显著成效——有效控制麻疹、破伤风等多种疫苗可预防疾病；2000年，我国通过无脊灰的证实；5岁以下儿童乙肝病毒表面抗原携带率从1992年的9.67%下降至2014年的0.32%。

接种疫苗是预防和控制传染病最经济、最直接、最有效的手段，希望广大群众能以科学的态度看待疫苗，按时进行免疫接种。

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责任编辑：霍宇昂