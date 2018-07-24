原标题：南昌大学性侵案最新：受害女生将老师学校告上法庭，网传学校威胁

来源：中国新闻周刊

校园性侵害性骚扰

司法本不该缺位

高校性侵案频频爆出，人们都在口诛笔伐，可那些被侵害的女生们，在发声、揭露、报案后似乎消失了。我们不禁想问，她们怎么样了？

在消失7个多月后，南昌大学性侵案的当事人把老师和学校告上了法庭，作为被侵害女生起诉老师及学校的案例，这是国内第一起。

2017年12月19日，南昌大学2017届本科毕业生小柔发出名为《南昌大学国学院副院长性侵女学生事件》的博文，称自己被南昌大学国学院副院长周斌性侵7个月。

“他会让我午休后去办公室叫他起床，甚至帮他按摩，一面宣扬自己德行高尚，一面讲述自己的风流过往，关系熟识后便实施性侵。”

小柔表示，性侵发生后，她曾向南昌大学国学院院长程水金举报此事。程水金在了解事态后，非但没有提供帮助，反而要小柔顾及国学院名誉平息此事。

随后，小柔向警方报案，两位在校学妹站出来配合警方陈述事实。

警方成立调查组，开展调查取证工作，但一直没有对周斌采取强制措施。

报案后次日，南昌大学官微发博称，免去程水金与周斌的国学研究院院长、副院长职务，并暂停周斌的一切教学科研工作。

7个月后，小柔将周斌作为第一被告，南昌大学作为第二被告，向南昌市东湖区人民法院红角洲法庭提起民事诉讼。

周刊君从小柔的代理律师万淼炎处获悉，“目前东湖区法院决定受理，至今没有给小柔签收立案文书。”

一

向法院递交诉状前，小柔曾与南昌大学有过沟通。

她提出，取消周斌教师资格（当时南昌大学只是暂停周斌的一切教学科研工作）；

学校垫付小柔心理治疗费（已经花费的心理咨询费1万元，后续心理康复治疗费8万元），以后再向周斌追偿；

公正对待涉事学妹的期末成绩（小柔认为，两位学妹的专业课成绩两次被前国学院长程水金打最低分和这件事情有关。）

三点诉求，学校一一驳回。

“周斌的教师资格系湖南省教育厅所发，江西省无权取消其教师资格。”

“目前没有法律规定（学校）承担连带责任，此诉求不合法。但是愿意通过校友会爱心帮助的方式，由校友会对已经毕业的小柔提供费用来解决心理治疗费用问题。”

“试卷属于主观题，评定标准由任课老师自行掌握。程水金老师是国内最好的《尚书》专家，学校无权干涉其学术自由。”但万淼炎称，“学校已经积极为涉事的两位学妹介绍保研学校，且已经有录取意向。”

针对学校的第一点回复，万淼炎认为，“事实上，国务院行政法规《教师资格条例》中，确定的是县级以上人民政府教育行政部门就可以撤销教师资格。也就是说南昌大学报给江西省教育厅，江西是有权取消的。”

在与学校协商失败后，小柔决定起诉。

二

在小柔提交诉状的十天后，7月21日，万淼炎在朋友圈发布了一条声明：

她在声明中指出，7月20日晚，南昌大学的四位老师来到自己和小柔所住酒店进行沟通。

万淼炎告诉周刊君，四位老师是学校负责处理此事的具体承办人，均是学校的中层干部，也是周斌的同事。“他们反复提醒小柔，‘如果周斌把那些细节发布出来，网友们将如何看？你会声名扫地。’”

“小柔说不怕隐私曝光，于是老师们就规劝我应本着小柔利益放弃诉讼。”万淼焱说，“有南昌大学学生私信告诉我，学校中流传着律师为了做名案不顾小柔学姐死活的传闻，但这位同学百度后发现我早出名了。”

在万淼炎发布声明后，微博博主@陈迪Winston 在微博转发该声明并表示，“原告律师称，南昌大学的老师直接找上门威胁，如果不撤诉，就要将受害女生的个人信息隐私细节与亲密关系的详细过程全网曝光。”截至发稿前，该微博共有19731次转发、3821条评论、13985次点赞。

网友们的声音几乎一边倒，“使出如此下流手段威胁受害者企图平息舆论”、“现在国内的学校都在养些什么东西……”

但有人对此持不同看法。

7月22日，名为“法律人彭博士”的微博博主，以“南昌大学法律顾问”的名义发出声明，他认为陈迪Winston所说的“威胁”一词表述不实，保留追求其法律责任的权力。

“网友们的评论是对的，就是威胁。”看到“法律人彭博士”的声明后，万淼炎这样说。

万淼炎称经过证实，这位“法律人彭博士”，正是当晚参与沟通的四位老师之一。

周刊君联系“法律人彭博士”，没有得到回应，同时尝试与周斌取得联系，网上公布的办公室电话一直处于无人接听状态。据了解，多家媒体均没有联系到南昌大学相关负责人。

三

在小柔看来，这次沟通再次给她带来了严重的伤害，她的斯德哥尔摩综合症和创伤应激反应反复发作，严重影响到了学习与生活。

斯德哥尔摩综合症，是指被害者对于犯罪者产生情感，甚至反过来帮助犯罪者的一种情结。这个情感造成被害人对加害人产生好感、依赖心、甚至协助加害人。

正如《房思琪的初恋乐园》一书的主人公房思琪，在被尊重的老师性侵后，她强迫自己要爱上他，因为“你爱的人对你做什么都可以，不是吗？”

这正是万淼炎所担心的，“小柔被蒙骗时所作的一些房思琪式的爱意表示，会被对手当成杀手锏。”

谈及这起案件，万淼炎称，“小柔的起诉，代表着在校园性侵害性骚扰中，原本缺位的司法，不得不进入了。”

可她也承认，“胜算率完全不敢说，我只希望法院判决能够响应‘应对性侵害、性骚扰零容忍’的社会共识。”

（应采访者要求，文中小柔为化名。）

文：《中国新闻周刊》新媒体记者 万霁萱

责任编辑：霍宇昂