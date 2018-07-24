别认错：港元5种新钞样式曝光(图)

原标题：别认错：港元5种新钞样式曝光！

据香港东网今日（24日）报道，香港金融管理局24日中午联同3家发钞银行，即渣打香港、中银香港及香港上海汇丰银行，公布了采取最新防伪功能特征的2018年版新钞。

报道介绍称，新钞票系列与现时在市面流通的钞票一样，共有5个面额，同面额的颜色亦相同。这是3大发钞行首次统一了每个钞票面额背面的设计主题，方便市民辨认，而所选的设计主题都与香港市民息息相关，呈现了香港这个国际大都会的生活节奏、余暇消遣以及丰富的自然和文化遗产面貌。

▲图片来源：东网

其中，这5个面额的主题分别是：面值1000港元的钞票印有国际金融中心、面值500港元的钞票印着香港地质公园、100港元印有粤剧、50港元印上了蝴蝶、20港元的设计主题为饮茶文化。

香港金融管理局总裁陈德霖表示，有别于传统的横向设计，新钞的背面图案会采用垂直设计，希望为市民带来新鲜感，也方便与现时流通的钞票区分。

▲渣打香港将发行的港元新钞样式

中银香港的代表在介绍新钞设计时表示，香港独特的国际金融中心、地质公园、粤剧、蝴蝶及饮茶文化，令人引以为傲，新钞的设计融入这些元素生生不息的活力，同样也表达了对香港的特殊情怀。

▲中银香港将发行的港元新钞样式

汇丰银行代表则表示，汇丰与香港人共同经历了高低起跌，新版钞票希望能让民众感受到与香港人的联系，将继续呈现狮子图案，并首次将水彩画印在钞票上，加入珠光图案，使其看起来更加闪烁，加添特色。

▲香港上海汇丰银行将发行的港元新钞样式

香港金融管理局表示，面值1000港元及500港元的新钞，将分别于今年第四季度及明年初推出市面流通，而其余的100港元、50港元、20港元将于2019至2020期间推出。

据悉，上一次3家银行齐发新钞票已经8年前的2000年版本了。当时公布了1000港元及500港元新钞设计，并加入多项先进防伪特征，包括首次加入点字及手感线，以方便视障人士辨别钞票银码等。

责任编辑：霍宇昂