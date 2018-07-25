赵克志：着力解决制约公安事业发展的体制性障碍

（时政）赵克志在全国公安厅局长座谈会暨全面深化公安改革推进会上强调

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导

努力构建符合新时代要求的现代警务管理体制

新华社深圳7月25日电全国公安厅局长座谈会暨全面深化公安改革推进会25日在广东深圳召开，国务委员、公安部部长赵克志出席并讲话。

赵克志强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，深入贯彻落实党中央重大决策部署，按照全面深化司法体制改革推进会要求，以更大的智慧和勇气深化公安改革，着力解决影响和制约公安事业发展的体制性障碍、结构性矛盾、深层次问题，努力构建符合新时代要求的现代警务管理体制。要聚焦重点难点问题打好攻坚战，全面深化人民警察管理制度和执法权力运行机制改革，加快实施公安大数据战略，着力推进公安机关机构改革，扎扎实实把公安改革推向深入。要积极适应人民群众新期待，着力推动审批服务便民化，深入推进户籍制度改革，全面深化公安“放管服”改革。要坚定不移推进公安机关党的政治建设，坚决做到“一个带头、三个表率”，切实为新时代公安改革发展提供根本保证。（完）

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