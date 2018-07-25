老挝南部一水电站发生溃坝 中方：将及时提供帮助

原标题：老挝南部一水电站发生溃坝 中方：将及时提供支持和帮助
[环球网综合报道]2018年7月25日，外交部发言人耿爽主持召开例行记者会，部分会议实录如下：
问：据老挝国家通讯社报道，老挝南部阿速坡省一座水电站7月23日发生溃坝，造成多人遇难、数百人失踪，大批民众无家可归。请问中方是否会提供救灾援助？是否有中方人员伤亡？
答：中方对老挝水电站溃坝造成人员伤亡和财产损失表示深切慰问，对遇难者表示沉痛哀悼，希望失踪人员早日获救，受伤人员早日康复，受灾民众早日恢复正常工作生活。
中方愿为老方救灾工作及时提供积极支持和帮助，正就此同老方保持密切沟通。
据中国驻老使馆初步核实，目前暂无中国公民伤亡的信息。
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