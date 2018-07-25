国务院调查组赶赴吉林 开展长春长生违法生产调查

[国务院调查组赴吉林开展案件调查处理工作]7月23日，国务院调查组赶赴吉林，开展长春长生违法违规生产狂犬病疫苗案件调查工作。据悉，国家药监局正抓紧组织全国监管力量对全部疫苗生产企业进行全流程全链条检查，切实保障人民群众健康。
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