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日欲在高中教育加钓鱼岛是“固有领土” 中方回应

日欲在高中教育加钓鱼岛是“固有领土” 中方回应
2018年03月06日 16:23 人民日报
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　　原标题：日本欲在高中教育中加钓鱼岛是“固有领土” 外交部回应

　　外交部发言人耿爽3月6日主持例行记者会并回答记者提问。

　　问：据报道，日本文部科学省近期公布了高中学习指导纲要修订案，要求在高中生教育中加入钓鱼岛是日本“固有领土”、不存在领土争议等内容，请问中方对此有何评论？

　　答：钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方维护领土主权的决心和意志坚定不移。无论日方说什么、做什么，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。我们郑重敦促日方正式历史和现实，以正确历史观教育年轻一代，避免给中日关系制造新的干扰。

责任编辑：张玉

钓鱼岛领土日本
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