河南省委书记王国生调研兰考:把兰考品牌擦得更亮

原标题：河南省委书记王国生调研兰考：总书记来问了什么？关心什么？

3月23日，河南省委书记王国生到兰考拜谒焦陵、瞻仰焦桐，深切缅怀焦裕禄同志，重温习近平总书记殷殷嘱托。王国生一行走村入户，察看企业生产，与基层党员干部群众深入座谈交流，宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和全国两会精神，话脱贫攻坚，谈基层党建，谋改革发展，讲真抓实干。

兰考是习近平总书记第二批党的群众路线教育实践活动的联系点，总书记来兰考问了什么、关心什么，总书记重要指示要求落实得怎么样、效果如何？王国生一一了解。他强调，贯彻落实总书记重要讲话和指示精神，要见诸行动、见到效果，这才是真正维护习近平总书记党的领袖和核心地位，这才是真正与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

在焦裕禄纪念园，王国生一行来到焦陵前，驻足凝望，鞠躬追思，向焦裕禄烈士敬献花篮，表达对焦裕禄同志崇高风范的缅怀和敬仰。在焦裕禄纪念馆，一件件实物，一幅幅照片，生动展现了焦裕禄同志全心全意为人民服务的光辉一生，生动诠释了亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的焦裕禄精神。王国生不时察看询问，当看到墙上悬挂的习近平总书记指导兰考党的群众路线教育实践活动重要指示时强调，我们一定要落实总书记要求，深学细照笃行焦裕禄精神，把对焦裕禄同志的敬仰体现在每一个细节上，把焦裕禄精神体现在每一项工作上，从解决思想“总开关”问题入手，提振干事创业的精气神，争做焦裕禄式的好干部。

王国生一行沿着黄河大堤，来到东坝头乡张庄村，察看群众生产生活情况。他首先来到农户游文超的家庭旅馆，里里外外看个遍，详细询问家庭人口、收入等情况。当得知老游通过脱贫帮扶开起家庭旅馆脱了贫，王国生十分高兴，问老游这个幸福生活是谁给咱们的？游文超激动地说，是党给的，是总书记给的，我这一辈子包括教育孩子，第一就是得听党的话、跟党走，按总书记给咱绘的图走，就不会走弯路，就一定会幸福。

在张庄村村委会，王国生与村干部、驻村第一书记和群众座谈交流。他指出，总书记来过以后，张庄村变化不小、很有活力，这来源于总书记的关怀厚爱，给了我们动力、给了老百姓盼头，今天看到老百姓的笑脸，就感觉到党的政策落实得好，总书记的要求落实得好。村委会主任翟茂盛说，这次全国两会，我们最高兴的事儿是宪法修改，把习近平新时代中国特色社会主义思想写进了宪法。王国生接过话茬说，总书记全票当选国家主席、中央军委主席时，会场上经久不息的掌声是发自内心的，体现了全国人民的共同愿望。了解到村里开办“幸福家园”大讲堂时，王国生说，在乡村振兴的20字总要求中，乡风文明是重要内容，村民富起来以后，如果风气不好，乡村也没法振兴。王国生还询问了村里党员发展和基层党建情况，当得知不少农民积极要求入党，党支部在群众中很有威信，王国生指出，我们党就是要为人民服务，就是要有一床被子还要分给老百姓半条盖。每个党员都要牢记入党誓词，真正像个党员，心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，对党绝对忠诚，党叫干啥就干啥，党叫去哪里就去哪里，带着老百姓更加坚定地跟总书记走、跟党走，越往前走路子越宽，越往前走日子过得越好。

在兰考县行政服务中心，王国生询问服务事项和流程，与办事群众互动交流，叮嘱要通过这个窗口把党和政府的形象树起来，经常征求办事群众的意见，用好这个联系群众的重要渠道，不断改进工作。在富士康兰考科技园，王国生对企业“让优秀的人入党、让入党的人比入党前更优秀”的做法表示肯定。在调研光大发电项目时，王国生强调要坚持绿色发展不动摇，大力发展循环经济。

王国生对兰考深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神取得的成绩、发生的变化给予肯定，指出，兰考要进一步把总书记的厚望和嘱托转化为发展新动力，大力传承和弘扬焦裕禄精神，真正把党建优势转化为发展新优势，在巩固脱贫成果的基础上，把富民和强县统一起来，把改革和发展结合起来，把城镇和乡村贯通起来，把兰考发展得更好，把兰考品牌擦得更亮。

孔昌生、穆为民参加活动。

来源：微信公号“河南广播电视台新闻中心”

责任编辑：张玉