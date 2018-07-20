习近平2018年首次出访 为何选择这5个国家

原标题：2018年首次出访，习近平为何选择这5个国家

7月19日，国家主席习近平乘专机抵达阿布扎比，开始对阿拉伯联合酋长国进行国事访问。阿联酋副总统兼总理穆罕默德在机场为习近平举行迎接仪式。这是习近平和夫人彭丽媛在阿联酋副总统兼总理穆罕默德、阿布扎比王储穆罕默德陪同下前往检阅大厅。 新华社记者李学仁摄

19日起，习近平主席对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问。

此次亚非之行，是习近平连任国家主席后的首次出访，意义重大。今年的首次出访，为何会选择这5个国家？

图为迪拜歌剧院主入口处竖立的“拥抱中国”标志。人民日报记者 曲翔宇摄

推动海湾地区“一带一路”建设

海湾之畔的“沙漠之花”阿联酋是习近平亚非之行的首站，也是他再次当选中国国家主席后访问的第一个阿拉伯国家。

阿联酋为何如此受到重视？

对于两国关系，习近平在阿联酋媒体发表的署名文章中这样概括：“两国发展理念相近，政策目标相通，合作纽带越来越紧，已成为发展建设中优势互补的真诚朋友，沟通协调国际和地区事务的重要伙伴。”

“真诚朋友”、“重要伙伴”，可不是一句客套话，都有实打实的合作成果做印证：

阿联酋是第一个与中国建立战略伙伴关系的海湾国家。

中国连续多年成为阿联酋最大贸易伙伴，阿联酋则是中国在西亚北非地区第二大贸易伙伴和最大出口市场。

阿联酋是最早响应“一带一路”倡议国家之一和亚洲基础设施投资银行创始成员国。

从建立中阿政府间合作委员会机制到实现两国公民互免签证，从成立中国-阿联酋共同投资基金到启动人民币对阿联酋迪拉姆的直接交易，这种“朋友”与“伙伴”关系，绝不局限于能源等少数领域，而是几乎全面开花。

你来我往，有情有义。前期合作已然这么基础深厚，相信习近平主席此次访问期间，双方将有望在共建“一带一路”、产能合作、能源、农业、金融、海关、科研、人文等领域达成一系列重要成果。这次访问，不仅进一步提升中国同阿联酋关系水平，还将大大推动海湾地区“一带一路”建设，促进中东和平稳定。

在中国中车南非比勒陀利亚工厂内，中南员工一起工作。 人民日报记者 李志伟摄

推动构建更加紧密的中非命运共同体

关注中国外交的人，肯定发现了一点，今年是中非合作的大年。

为啥这么说？

非洲一直是中国外交“基础中的基础”，今年的首次出访，习近平就选择4个非洲国家，势必能掀起中非关系的热潮，足以显示今年中非关系不一般。

今年中国外交的四大主场活动之一，就是9月即将在北京召开的中非合作论坛峰会。这次出访，就是为峰会“凝聚更多共识，在峰会前进一步唱响中非友好主旋律”。

出访、峰会，以及期间达成的各种合作成果，势必让“中非合作的大年”呼之欲出。

当然，选择出访塞内加尔、卢旺达、南非和毛里求斯，也有具体的考虑：

2016年，中塞关系提升为全面战略合作伙伴关系。目前，中国是塞内加尔第二大贸易伙伴、最大融资来源国。

中国是卢旺达第一大贸易伙伴，在其重建和工业化进程中，中国提供了宝贵援助和多方支持。值得注意的是，2018年，卢旺达任非盟轮值主席国。

南非是中国在非第一大贸易伙伴，两国已确立全面战略伙伴关系，2018年恰逢中南两国建交20周年。

中国是毛里求斯最大贸易伙伴，而毛里求斯不仅是第一个与中国开启自贸谈判的非洲国家，也是唯一一个把中国春节列为法定假日的非洲国家。

目前，中非经贸合作、政治交往、安全合作、人文交流、国际协作等均取得不少成果。尤其是在经贸领域，中国是非洲最大贸易伙伴。数据显示，2017年中非贸易额达1700亿美元。

“中非永远是好朋友、好伙伴、好兄弟。”这些年来，习近平始终高度重视非洲，致力于推动中非共同发展。这次出访势必为中非合作、打造命运共同体注入强大动能。

为金砖合作注入新动力

今年是金砖合作第二个“金色十年”的开局之年，也是习近平主席连续第六次出席或主持金砖国家领导人会晤。

显然，在此次出访中，金砖合作是重要议题。在推动金砖合作方面，中国的努力一直有目共睹。从倡议构建金砖国家四大伙伴关系，到推动确立经济、政治、人文“三轮驱动”的金砖合作架构，中国对金砖合作的引导力不断提升。在约堡会晤前，中国提出建立“金砖国家新工业革命伙伴关系”倡议，得到有关各方积极响应。

如今，金砖的“分量”更重，“成色”更足。金砖五国的合作更加务实，经贸往来日益紧密，人文交流全面展开。10年来，金砖五国经济总量增长179%，对世界经济增长的贡献超过50%。

当前，贸易保护主义、单边主义抬头，全球经济发展面临不确定性。世界对金砖国家的期待不断上升。在这次会晤中，中国与其他金砖国家在“共同维护多边主义和以世贸组织为核心的多边贸易体制，旗帜鲜明地反对单边主义和保护主义”方面有哪些最新表态，将备受关注。

国事访问、金砖会晤、过境进行友好访问，这一系列外交组合拳表明，此次亚非之行，习近平将为到访国和世界参与共建“一带一路”、谋求共同发展注入新动力，同时向国际社会传递深化金砖合作的积极信号。

作者 尚丹 曹磊

责任编辑：张申