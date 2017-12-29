中纪委官网盘点节日腐败心理：官员为何顶风违纪

原标题：透视“节日腐败”之心态篇 顶风违纪“心思”各异

公款送礼搭上“高科技”、违规吃喝转入“一桌餐”、化整为零操办婚庆喜宴……梳理今年以来各级纪检监察机关通报的违反中央八项规定精神问题可以发现，节日期间“四风”问题花样频现，出现了不少改头换面、潜入地下的隐形变异形式。

中央八项规定已实施五年多，作风建设取得了有目共睹的成效，节日期间守纪律、讲规矩渐成共识。在这样的大背景下，缘何依旧有人顶风违纪？这些人的“心思”有哪些？

侥幸心理——“假期应该没人会发现”。2017年10月1日，湖北省南漳县武安镇农机服务中心党支部书记、主任杨洪志在安集街道天强幼儿园内违规为其妻子及外孙女庆生，当天接待的宾客中有非亲属人员7人，违规收受礼金1600元，造成不良社会影响。

今年以来曝光的类似杨洪志的违纪问题不在少数，他们中有的人前脚签订了承诺书，后脚就顶风违纪。是不知道纪律规矩吗？恐怕并非如此，而是他们的侥幸心理在作祟。这点在杨洪志事后的检讨中得到了印证：想着“假期应该没人会发现”。

这样的侥幸心理，成了违纪动机转化成违纪行为的催化剂，让节日期间违规操办各类宴席等问题时有发生。

补偿心理——为求“弥补”不惜违纪。认真履行职责，干好本职工作，本是党员干部应尽的义务。

但有的党员干部却将此当作索取个人利益的砝码，觉得自己平日工作辛苦，为公事奉献了过多精力，就为自己趁着节日堂而皇之地“弥补”“损失”找借口。湖南省古丈县微波站站长罗隆便是如此。

2016年1月至2017年8月，罗隆多次在“五一”“十一”假期，驾驶私家车到省外游玩，其间，全部使用单位公务加油卡加油。“之前我也用私车办了不少公事，贴的都是自己的油钱。到了节假日，我开车出去玩，用点单位加油卡不也是理所应当的嘛。”正是抱着这样的心态，罗隆坦然地挥霍了9943.49元公务加油钱。

“罗隆的问题并不是个案，在节日期间多有发生。其中很大一个原因是少数党员干部在节日放松的同时联想到平时工作的辛劳，产生了寻求‘补偿’的心理。”湘西土家族苗族自治州纪委党风政风监督室主任向兴刚说。

人情心理——礼尚往来，收点何妨？2017年春节前，海南省海口市公共绿化管理所副所长郑盛斌先后4次收受管理服务对象共计3000元的礼品礼金。郑盛斌对于收受礼品礼金，态度满不在乎：“过年过节收点礼是正常的人情交往，没什么大不了。”

节日期间的正常人情往来是为了加强联系、增进感情，这本无可厚非。可一些党员干部却没能迈过人情这道坎，把“礼尚往来”当成了搞不正之风的幌子。“一些单位、企业盯着党员干部手中的权，赠送礼品礼金就是为了日后好办事。”海口市纪委副书记、市监察局局长杨卫国表示，春节等重大节日人情往来的习俗，更为拉近“关系”提供了“理由”。这样的想法不仅送礼者有，收礼的党员干部也有，最终让双方陷入人情“泥淖”无法自拔。

停歇心理——节日要值班，思想却放假。节日假期总有一些人会因工作需要，值守在岗。但一些党员干部不顾纪律要求，擅自离岗。浙江省玉环市玉城街道村镇建设办工作人员王鸿朋因“十一”期间外出旅游，不仅错过街道消防整治工作会议、没能履行值班安排，也未下村开展消防隐患排查整治工作，受到责任追究。2016年10月，福建省宁德市东侨经济技术开发区东湖塘海堤水闸管理处主任陈景国在假日值班期间，私自驾车外出只为回家喝鸡汤。擅自离岗的理由千奇百怪，令人咋舌。

为何节日期间离岗问题频出？“皆是松口气、歇歇脚的心态在作祟，把值班当作影响放假享乐的累赘。”福建省南平市纪委党风政风监督室主任曹声波认为，假期离岗问题频出暴露了少数党员干部心态的偏颇，在值班责任与放假休息的权衡中，把天平倒向了喘气歇脚的一边。

从众心理——别人都在做，很正常。“过节收送礼金红包的那么多，多我一个也无妨。”“别人都这么做，很正常。”翻看违纪人员的检讨，这种从众心理很常见。

除了收送红包礼金，节日期间在高档小区安排“一桌餐”、大肆操办婚庆宴席、购买高档酒水的违纪行为中，也不乏怀着从众心理者。宁夏回族自治区纪委党风政风监督室主任冯永东分析，年节期间聚餐、婚宴较多，不仅容易在觥筹交错中放松警惕，也容易出现违纪“范例”，从而为跟风抱团、同流合污提供土壤，也为不正之风的滋生带来了心理慰藉。

除了以上几类典型心态，类似在工作中不按规定核查收集资料，年终临检时匆忙补做虚假资料的应付心理；年节收礼是常态，不收反不习惯的“惯性”思维也依然存在。归根结底，这些心理都源自价值观扭曲后贪念的膨胀和纪律意识的松弛。每位党员干部都应以此为戒，端正心态，廉洁过节。（记者 陈瑶）

责任编辑：张义凌