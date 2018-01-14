沪苏浙皖8位党政领导聚首 谈了这个国家战略

原标题：8位地方大员聚首，谈了什么？

来源：长安街知事微信公众号

周五，一场别开生面的座谈会在长江三角洲举行，8位地方党政一把手齐聚苏州，谈了一件大事。

这8位地方大员，分别是上海市委书记李强，市长应勇；江苏省委书记娄勤俭，省长吴政隆；浙江省委书记车俊，省长袁家军；安徽省委书记李锦斌，省长李国英。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，座谈会次日，沪苏浙皖三省一市党报联手发布了一条重磅新闻：《创新引领 携手打造世界级城市群》，这个题目，也正是座谈会的主题。

何以见得“重磅”？小伙伴们都知道，“十三五”规划明确提出，我国有三大国家战略，分别是“一带一路”、长江经济带和京津冀协同发展，其中，长江三角洲城市群，同时是前两大战略的交汇之地。这个城市群的26市，就在沪苏浙皖区域之内。

2003年，可谓长三角协同发展元年。这一年，时任浙江省委书记的习近平与上海、江苏的党政领导座谈交流，签署经济合作协议，共同推进长三角区域合作、联动发展。2008年，这一会议首次邀请安徽参加。从此，三省一市轮流举办这一高级别会议，并形成机制，至今正好是第十个年头。

党的十九大报告把“实施区域协调发展战略”作为贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的重大举措之一，成为新时代化解不平衡不充分发展问题的行动指南。

梳理近年来历次座谈会可以看出，尽管侧重点不同，但都绕不过这些核心议题：“国家战略”“转型升级”“改革开放”“协同创新”“优化布局”……这些议题指向一个共同的目标：携手打造世界级城市群，推动长三角地区创新引领发展，绿色转型升级，走在全国前列。

长三角城市群经济腹地广阔，拥有现代化江海港口群和机场群，高速公路网健全，公铁交通干线密度全国领先，立体综合交通网络基本形成。

回到最初的话题，长三角如何携手打造世界级城市群？长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，座谈会给出了几个办法：

首先，协同发展，规划先行。会议提出，实施《长江三角洲城市群发展规划》，进一步提升上海全球城市功能，提升南京、杭州、合肥副中心城市的国际化水平，促进公共服务深度融合，加快市场一体化，加强生态共保等。

其次，在长三角地区率先构建我国区域协同创新共同体。众所周知，沪苏浙皖三省一市各具特色：上海科技创新能力强、江苏实体经济基础好、浙江商业模式创新走在前列、安徽新兴技术有后发优势……这为构建内聚外合的创新网络创造了条件。

第三，共建基础设施，提升互联互通和能源保障水平。“交通圈”是否便利，“生活圈”是否密切，是区域经济协同发展的先决条件。苏州会议期间，各方签署了交通、能源、科技等10个专题合作一揽子协议，为经济协同发展搭桥铺路。

三省一市党政一把手们也有各自的想法。十九大闭幕后，上海市党政代表团赴江苏考察，李强在会上表示，区域合作是当今世界地区发展一大趋势，要进一步深入探讨、凝聚共识、拿出举措，不断将新时代长三角一体化发展推向深入。

娄勤俭认为，江苏要积极主动服务和支持上海在长三角发挥龙头作用，共同推动长江经济带建设，同时希望上海支持江苏发挥“一带一路”交汇点作用和推进苏南国家自主创新示范区建设。

纵观国内，与京津冀、珠三角等其他协同发展的区域相比，长三角动手早、联通度高、发展差距小；横看全球，比之伦敦、纽约、东京等大型城市群，长三角城市群又占有人口基数大、经济活力高、创新发展势头强等优势。

《长江三角洲城市群发展规划》明确，长三角城市群26市要建成最具经济活力的资源配置中心、具有全球影响力的科技创新高地、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、亚太地区重要国际门户、全国新一轮改革开放排头兵、美丽中国建设示范区。

创新，无疑是引领世界级城市群未来发展的关键词。长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，三省一市8位地方大员齐聚苏州商议的这件大事，核心就是“创新引领”。

会后的公报，12次提及“创新”。可以说，长三角地区正谋求率先构建我国区域协同创新共同体，加快长三角区域协同创新网络建设，合力推进建设重大科技基础设施集群，持续推进科技联合攻关和资源开放共享，努力建成具有全球影响力的科技创新高地。

长三角的成功经验，同样值得京津冀、珠三角城市群学习借鉴。

（图表来源：视觉中国）

责任编辑：张义凌