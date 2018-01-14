刘华清去世7周年 军报发文缅怀这位中国航母之父

原标题：今天，缅怀“中国航母之父”，告诉他，成了！

刘华清将军晚年对自己一生的总结是：“作为公民，我为国家和民族尽心尽力，贡献了自己的全部才智；作为军人，我一直在冲锋陷阵，没有让军装沾上污点；作为下级，我完成了小平的重托，将来汇报，可以不用汗颜。

航母是一个绵延了近百年的中国梦。毫无疑问，20世纪60年代以后中国航母梦的标志性人物，就是刘华清。2018年1月14日，是刘华清将军去世7周年的日子，我们一起致敬缅怀！

刘华清第一次与航母结缘可以推到1970年，当时他54岁。那一年距离刘华清加入海军已有18年。1970年刘华清亲自主持起草了新中国历史上第一个航母工程报告，组织领导了新中国成立以来首次航母研制专题论证。

1975年9月，刘华清第二次建言造航母。在那篇《关于海军装备问题的汇报》的万言书中，他向时任中央军委副主席的邓小平大胆陈言：“尽早着手研制航空母舰！”

令刘华清稍感欣慰的是，这次“上书”在海军内部引起了不小的议论，他的建议思路同以后的中央决策也大体上一致，有些建议在海军的装备建设中逐步得到了实现。只是，建造航母的建议还静静停留在字面上。

1980年5月15日，时任解放军副总参谋长的刘华清率团访美，先后参观了“CV-63小鹰”号和“CV-61突击者”号航空母舰。那一天他兴奋极了，这是他第一次真正的登上航母，第一次真正见到这个传说中的“海上巨无霸”。

那一年刘华清64岁，面对数十层楼高的航母，这个已过花甲的老人并不畏惧，一层一层爬楼，一层一层仔细参观，他特别留意航母飞行起降的弹射与阻拦技术设备。这一次，他真切认识了“海上巨无霸”的庐山真面目，也更加坚定了中国海军要搞航母的决心。

1982年“十二大”闭幕后，刘华清成为人民海军创建以来的第三任海军司令员。这一年，刘华清66岁，是名副其实的“老将出马”。邓小平曾当面嘱咐他说：“你还是回海军工作，海军的问题不少，要整顿！”

在刘华清任海军司令员期间时，他的办公室内常年悬挂着这样两幅地图。其中一幅地图上，围绕着中国的几重“岛链”，被用非常醒目的方式给标注了出来。这些“岛链”是冷战时期东西方军事对抗的产物，也是横亘在中国走向海洋强国道路上的道道锁链。他常常驻足于地图前，长久地沉思不语。

他曾经在一次会议上说：“海军战略涉及海军建设的顶层设计，发展有两大问题：一是航母，一是核潜艇。这两项装备，不仅是为了战，平时也是为了看，看就是威慑！ ”

1984年在海军装备技术工作会议上，刘华清首次公开提出：“航空母舰总是要造的”。

1987年，刘华清下令开办中国第一个“飞行舰长班”。那一年，刘华清已经71岁。

1988年之后，刘华清已经调往中央军委担任领导工作，但他还是继续关注航母问题。1989年9月4日，刘华清专门把尤子平叫过去，听取航母课题研究情况的汇报。

刘华清说：“如果有航母可以省很多飞机，一艘航母相当于300架陆上飞机，代替3个航空师，岸基飞机掩护航母，航母掩护潜艇，非要这个东西不可。”

2006年，刘华清90岁了，他生日当天说：“我过去是个小兵，现在是个老兵。兵兵兵，永远是个兵！”

2009年，中国人民共和国成立60周年阅兵式上，老将军身穿缀满功勋荣誉证章的07式上将礼服坐着轮椅上了天安门城楼。大阅兵分列式开始，刘华清从轮椅上站了起来，向中华人民共和国武装力量敬以军礼，直至阅兵式结束。那年他已经是93岁高龄。

2011年1月14日6时，刘华清在北京逝世，享年95岁。

一年后的2012年9月25日，辽宁舰正式交付予中国人民解放军海军。2017年4月26日，中国首艘国产航母下水。

刘华清将军曾慷慨立誓：“不搞航空母舰，我死不瞑目，中国海军—定要建航空母舰！

今天我们可以骄傲地告诉老将军，

他为之奋斗了一生的的事业，

终于硕果累累，

而他也“可以不用汗颜”地向老首长邓小平汇报了。

延伸阅读

2004年出版的《刘华清回忆录》中他说：“回想主持军委日常工作的这几年，我花精力最多、下工夫最大的还是干部工作、军事斗争准备和发展装备三个方面。”刘华清开启了中国航母之梦，除此之外，在干部工作和军事斗争准备方面，刘华清将军也做出了重大贡献。

干部工作

“从严治军，从高级领导机关严起，从高级干部严起”

“古稀之年又换上了绿军装。”



1987年11月，由邓小平“点将”，时年71岁的刘华清离开工作了7年的海军司令员岗位，被任命为中央军委副秘书长。

据《党史博览》记载，在一次小型会议上，邓小平指着刘华清对时任军委常务副主席杨尚昆、时任总后勤部部长洪学智等人说：“调他来，就是抓现代化，抓装备。”

谈到恢复军衔制，重新评授军衔时，邓小平曾说：“这是个得罪人的事情。我来得罪吧，不把这个矛盾交给新的军委主席。”“我们不解决这个问题，是交不了账的。”

1988年4月至5月，刘华清做了大量调查研究工作，收纳了很多意见。他曾撰文回忆：“机关编制，虽经几次简编，但越减机关人越多”；“不少干部现在不是想评什么军衔，也不是想提级多拿点钱，而是在想第二次就业时的后路”。

几经论证，《关于加快和深化军队改革的工作纲要》在1988年6月发布，其中，对党委领导制度、教育训练、干部工作和人事制度、思想政治工作做出了改革。

1990年，在“八五”计划调研期间，刘华清把军队改革和建设的指导原则概括为“六个必须”：必须继续贯彻稳定部队的方针；必须重视军队的质量建设；必须下决心收缩摊子；必须突出建设重点；必须加强集中统一；必须坚持勤俭建军的方针。

刘华清晚年曾回忆“减人收摊子”遇到的困难：“一旦具体到撤销哪个单位，麻烦就来了，公说公有理，婆说婆有理，很难协调统一。”“现在不动，今后10年，肯定还得调整，而且难度会更大。”

之后，《中央军委关于“八五”期间军队建设计划纲要（草案）》公布。刘华清在多个场合向高级干部宣传：“调整改革必然会引起思想波动，涉及一些单位的利益变动，触及一些同志的个人利益”，“从严治军，从高级领导机关严起，从高级干部严起”。

1992年，刘华清当选中共中央政治局委员、常委，作为军委副主席，协助军委主席江泽民主持中央军委日常工作。

邓小平在一次谈话中曾说：“主席要有助手，就是副主席、秘书长。我比较倾向这次加一个副主席，搞一个新秘书长，作为泽民同志的主要助手。”

军事斗争准备

“只要对方先开第一枪，就坚决歼灭他！”

进入中央军委工作后，刘华清曾多次提出要维护国家主权、安全、发展利益，尤其要增强海洋领土意识、注重经略海洋。

1988年3月，中国曾与越南发生“赤瓜礁海战”。

当年2月，越南当局多次派船抵近中国永暑礁侦察、骚扰，并企图派人登礁。

3月13日，越南三艘舰船到达赤瓜礁附近海域抛锚。中国海军编队当即向越军喊话：“这里是中华人民共和国领海，你们立即离开！”同时立刻向中央军委报告。

据报道，刘华清得到报告后，对海军指挥员说：“只要对方先开第一枪，就坚决歼灭他！”

双方一直对峙到14日清晨，越南武装运输船不顾中方一再警告，悍然派出几名特工，携带绳索，游到礁盘上，还将越南国旗插到中国官兵面前。

面对挑衅，反潜班长杜祥厚一步跨上前去，将越南国旗拔起扔进海里。敌方人员挥拳朝杜祥厚打来，反被杜祥厚顺势卡住脖子，按倒在水里。另一个越军士兵端起枪，瞄向杜祥厚，就要开枪时，502舰副枪炮长杨志亮冲上前去，将其枪管往上一托。这时，另一个越军士兵开枪将杨志亮左臂的骨头和动脉打断。

枪声一响，双方舰船、人员互相开枪、开炮。越南604号船很快中弹起火，其余两舰中弹后逃走。中国海军击毙敌登礁人员20余人，俘虏9人。

“海战”过程中，刘华清一再强调：“能上的岛、礁、沙、滩都要上，没有人的礁也要上，不能仅仅满足刚夺回来的6个岛、礁。咱们夺得越多，就能为今后解决南沙问题增加更多的筹码！”

3月15日，中国海军官兵夺回了东门礁；3月25日，又夺回清碧礁。至此，中国海军在6个礁上进驻了部队，打破了中国在南沙没有立足之地的局面。

无边大海多宽广，巍巍高山多雄壮

你的名字不会忘，永远留在人们心上

你的忠诚你的奉献，你的戎装闪着光

你向大海高声唱，大海回声多嘹亮

今天是刘华清将军逝世祭日，

我们一起缅怀刘华清将军！

军报记者微信发布

来源：中国军视网、资料参考纪录片《刘华清》、@军报记者微博；

责任编辑：张义凌