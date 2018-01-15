“桑吉”轮大火已熄灭 媒体梳理8天救援记录

原标题：最新！“桑吉”轮大火已经熄灭，8天连续救援全记录

解放日报·上观新闻记者从上海海上搜救中心获悉：

1月14日12时左右，“桑吉”轮突然发生爆燃，全船剧烈燃烧，火焰达到800至1000米左右。

剧烈燃烧后，经确认，13时45分左右，“桑吉”轮全部被浓烟笼罩，看不清船形。

16时45分，“桑吉”轮已经沉没，沉没位置为北纬28度22分，东经125度55分，距离事发水域位置东南约151海里。船舶溢出的油仍在沉没海域燃烧。

大量油污在其周边海面燃烧，火海周边有长约10公里、宽约1公里油污带。

国家海洋局表示，将进一步加强空-海立体监视监测，扩大监测范围，并针对沉船溢油开展监视监测，及时掌握溢油分布、漂移扩散状况，有效做好事发海域生态环境状况影响评估。



最新

1月15日，“桑吉轮”大火已经熄灭，开始清污工作。

“桑吉”轮救援全记录

1月8日，上午，“东海救117”轮在事发水域发现并打捞起1具身着浸水保温服的落水人员遗体，初步判断为“桑吉”轮遇险船员。上海海事局在“桑吉”轮周围划定10海里半径范围避航区，并发布航行警告，避免过往船舶误入引发次生事故。中华人民共和国海事局已成立事故调查组，启动事故调查。

1月9日，上午10时30分，打捞起的落水人员遗体移交给民政部门。“桑吉”轮仍在燃烧中，海面未发现大面积溢油。

1月10日，截至当日7时，“桑吉”轮已漂移至碰撞位置东南方向约65海里处，船体仍在燃烧。11日11时10分，“深潜号”、“德深”轮与“东海救101”轮先后抵近难船开始实施喷洒泡沫灭火作业，13时35分，由于“桑吉”轮舰艏发生燃爆，现场船舶暂停灭火作业并撤退至安全距离外，灭火作业未取得预期效果。中午，与“桑吉”轮发生相撞的“长峰水晶”轮在“东海救118”轮的监护下，靠泊舟山老塘山码头接受事故调查。

1月11日，“桑吉”轮仍在燃烧，浓烟较大。在中国海上搜救中心的指挥下，巴拿马籍油船“桑吉”轮现场灭火作业重启，“深潜号”“东海救117”轮开始实施新一轮灭火，两艘救助船持续向“桑吉”轮喷洒泡沫。截至11日17时，搜救面积达1000余平方海里。在作业过程中，“桑吉”轮发生剧烈爆燃，迫使作业船舶后撤。

1月12日，外交部发言人陆慷在下午举行的例行记者会上表示，中国政府高度重视有关的搜救工作，在搜救过程中，中方也与其他有关方保持着密切的联系，对其他国家参与有关搜救工作持欢迎和开放的态度。中方已根据伊朗方面的申请，以最快速度协助12名伊朗专业搜救人员抵达上海。中方正在安排上述人员尽快参与具体救援行动。

当日，中国海上搜救中心全力组织应急处置工作，在现场应急处置船舶达14艘。其中包括1艘日本海警船，2艘韩国海警船，“海巡01”轮任现场指挥船。截止12时，“桑吉”轮已向东南方向漂移了约141海里。搜救力量以“桑吉”轮为搜寻基点，继续在1000平方海里范围内不间断搜寻。“东海救117”“深潜号”以及“德深”轮抵近“桑吉”轮持续实施泡沫灭火作业。