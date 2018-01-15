“桑吉”轮大火已熄灭 媒体梳理8天救援记录

原标题：最新！“桑吉”轮大火已经熄灭，8天连续救援全记录
解放日报·上观新闻记者从上海海上搜救中心获悉：
1月14日12时左右，“桑吉”轮突然发生爆燃，全船剧烈燃烧，火焰达到800至1000米左右。
剧烈燃烧后，经确认，13时45分左右，“桑吉”轮全部被浓烟笼罩，看不清船形。
16时45分，“桑吉”轮已经沉没，沉没位置为北纬28度22分，东经125度55分，距离事发水域位置东南约151海里。船舶溢出的油仍在沉没海域燃烧。
大量油污在其周边海面燃烧，火海周边有长约10公里、宽约1公里油污带。
国家海洋局表示，将进一步加强空-海立体监视监测，扩大监测范围，并针对沉船溢油开展监视监测，及时掌握溢油分布、漂移扩散状况，有效做好事发海域生态环境状况影响评估。
最新
1月15日，“桑吉轮”大火已经熄灭，开始清污工作。
“桑吉”轮救援全记录
1月6日，巴拿马籍油船“桑吉”号与香港籍散货船“长峰水晶”号在长江口以东约160海里处发生碰撞，导致“桑吉”轮全船失火。截至14日，事发已经进入第8天。
1月7日，交通运输部对搜救和清污工作作出部署，要求中国海上搜救中心以及上海海上搜救中心协调派出力量前往搜救。上午，海事执法船“海巡01”以及专业救助船“东海救101”“东海救117”抵达现场展开救援，上海市消防局派出消防专家随船前往。
1月8日，上午，“东海救117”轮在事发水域发现并打捞起1具身着浸水保温服的落水人员遗体，初步判断为“桑吉”轮遇险船员。上海海事局在“桑吉”轮周围划定10海里半径范围避航区，并发布航行警告，避免过往船舶误入引发次生事故。中华人民共和国海事局已成立事故调查组，启动事故调查。
1月9日，上午10时30分，打捞起的落水人员遗体移交给民政部门。“桑吉”轮仍在燃烧中，海面未发现大面积溢油。
1月10日，截至当日7时，“桑吉”轮已漂移至碰撞位置东南方向约65海里处，船体仍在燃烧。11日11时10分，“深潜号”、“德深”轮与“东海救101”轮先后抵近难船开始实施喷洒泡沫灭火作业，13时35分，由于“桑吉”轮舰艏发生燃爆，现场船舶暂停灭火作业并撤退至安全距离外，灭火作业未取得预期效果。中午，与“桑吉”轮发生相撞的“长峰水晶”轮在“东海救118”轮的监护下，靠泊舟山老塘山码头接受事故调查。
1月11日，“桑吉”轮仍在燃烧，浓烟较大。在中国海上搜救中心的指挥下，巴拿马籍油船“桑吉”轮现场灭火作业重启，“深潜号”“东海救117”轮开始实施新一轮灭火，两艘救助船持续向“桑吉”轮喷洒泡沫。截至11日17时，搜救面积达1000余平方海里。在作业过程中，“桑吉”轮发生剧烈爆燃，迫使作业船舶后撤。
1月12日，外交部发言人陆慷在下午举行的例行记者会上表示，中国政府高度重视有关的搜救工作，在搜救过程中，中方也与其他有关方保持着密切的联系，对其他国家参与有关搜救工作持欢迎和开放的态度。中方已根据伊朗方面的申请，以最快速度协助12名伊朗专业搜救人员抵达上海。中方正在安排上述人员尽快参与具体救援行动。
当日，中国海上搜救中心全力组织应急处置工作，在现场应急处置船舶达14艘。其中包括1艘日本海警船，2艘韩国海警船，“海巡01”轮任现场指挥船。截止12时，“桑吉”轮已向东南方向漂移了约141海里。搜救力量以“桑吉”轮为搜寻基点，继续在1000平方海里范围内不间断搜寻。“东海救117”“深潜号”以及“德深”轮抵近“桑吉”轮持续实施泡沫灭火作业。
1月12日，上海海事局的救援船只在向“桑吉”轮喷射泡沫降温灭火 图/新华社
1月13日，上海打捞局救助人员冒着生命危险，登上难船“桑吉”轮尾部甲板，在船舱生活区进行搜寻。8时40分，救助人员在“桑吉”轮救生艇甲板发现两具遇难船员遗体。随后，救助人员进入船舶驾驶台，未发现其他遇险船员。救助人员取下“桑吉”轮的黑匣子后，试图进入一层生活舱，经随身携带设备检测，生活舱内温度高达89摄氏度，救助人员无法进入。
本文来源：解放日报·上观新闻、中新网、央视新闻等
相关作者：梁建刚 阮煜琳
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