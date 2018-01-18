新京报:“导游打游客有理”的病态逻辑咋炼成的？

原标题：“导游打游客有理”的病态逻辑咋炼成的 | 新京报快评

如果导游直言不讳地作“宰客宣言”、从业者从容坦然地跟媒体讲“打游客有理”、旅店老板脸不红不白地说“我就是王法”……这种扭曲的价值观、病态的逻辑真的有了代表性，甚至形成了一定的“行业文化”特征，那问题就更大了。

文 | 马涤明

连日来，“雪乡游”引发的争议持续发酵。就在游客投诉雪乡客栈老板“坐地起价”、导游在旅游大巴上强售套票之后，又被曝出有导游因游客在车上没有交费而殴打游客的消息。据报道，打人导游所在的黑龙江省桃源假日旅行社接待员对记者表示，导游打游客是因为“客人把导游激怒了”，“一个巴掌拍不响，导游为什么打他，怎么不打别人呢？“

导游打他、不打别人，是因为别人都遵守导游的“规定”，而被打游客不服从“规定”、乖乖接受被宰，所以就该打。毫无疑问，“打游客有理”是确立于“宰客有理”之上的逻辑；但即便我读懂了“宰客有理”的逻辑，还是搞不明白，这种扭曲的、病态的、强盗式的逻辑，如何能被人理直气壮、跟人明明白白地在台面上讲？

当然可以说，一个旅行社接待员的言论和态度，不一定代表旅行社，更不一定代表当地的旅游业。但从赵家大院宰客事件以及各地网友曝出的各种雪乡宰客奇闻，到导游公开讲“9个月磨刀，3个月宰羊”，再到导游暴打游客、当地导游暴打外地导游，再到旅行社接待员说导游打游客有理等一系列乱象，如果还要坚持说某些情况只是“极个别现象”，只是“个别人”在抹黑雪乡，那或许是一种官话公式。

▲殴打游客导游 图片来源：人民网微博

抹黑的确是少数人，但就算是少数人，也有作为典型样本来解剖的价值。

雪乡宰客、导游打游客等问题短时间内集中曝光，是最初那篇曝光帖引发的多米诺骨牌效应。而从各地网友的爆料，以及各路新闻媒体报道的情况看，宰客、强买强卖，以近乎黑恶势力的模样威胁、收拾游客的情况，这需要得到刮骨疗毒式处理。

当地各级政府部门正在大力度整治旅游乱象问题，但我认为，就事论事当然有必要，而结合这些乱象去反思背后的共性问题是什么、怎么产生的，也很有价值。如果导游直言不讳地作“宰客宣言”、从业者从容坦然地跟媒体讲“打游客有理”、旅店老板脸不红不白地说“我就是王法”……这种扭曲的价值观、病态的逻辑真的有了代表性，甚至形成了一定的“行业文化”特征，那问题就更大了。

批评监督，本质上也是为了一个地方好。媒体、公众在指出当地某些乱象时，其实无意于“黑”当地旅游，而是希望其尽早恢复“纯白”。而恢复”纯白“的前提，就是让当地旅游从业者尽早跟“打游客有理”这种逻辑切割。

责任编辑：张玉