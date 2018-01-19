新京报:报道车牌不清晰被罚比错误执法影响更恶劣

原标题：“车牌不清”罚200元：公然播出牵强附会执法影响更不好| 新京报快评

一次错误的执法，比一次简单的违法影响力更坏。而一次不合理的执法，通过公开的报道传播，造成的不良影响更恶劣。

文 杨林鑫

近日，一段辽宁都市频道的新闻视频在网上火了。该段视频中辽宁沈阳交警以“未保持机动车号牌完整与清晰”为由，对多辆车罚款200元。



根据视频画面显示，视力正常的人基本都可以看出，被处罚车主的号牌虽然有细微掉漆的地方，但完全可以清晰辨认。



面对如此“万万没想到”的处罚，网友纷纷吐槽并表示不解，“视频里面的号牌我这近视眼也会看得很清楚。”“以后车牌都要贴膜了”“这个牌照应该用相框把它裱起来”……



但和这种吐槽相映成趣的是，视频中，涉事交警反而在说司机视力不够好，只见穿着制服的交警指着法规纸条称，“这上面字儿能看清不，老同志？这上面写着，未保持机动车号牌清晰。您看看这号牌整个页面？”这一幕让人哭笑不得：这是在执法现场，还是在片场？



涉事交警的处罚依据是我国《道路交通安全法》中，关于“机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰、完整，不得故意遮挡、污损”的规定，但我们可以发现，视频中被处罚的车辆牌照，并没有存在识别不清和故意遮挡、污损痕迹。



好在经过网民热议后，沈阳市交警支队作出了回应，承认对陈某某作出的“未保持机动车号牌清晰”行政处罚，存在事实认定不准确、处罚不当的问题。

▲沈阳公安交警支队声明 图片来源：沈阳公安交警支队微博

交警作为执法者，执法的依据不能仅凭法律法规条文还要参考现实情况，更何况，所谓的处罚理由实在是牵强附会，也不符合具体条规。脱离实际的乱处罚，不仅不会让民众心生敬畏，只会对涉事执法者心寒失望。



一次错误的执法，比一次简单的违法影响力更坏。而一次不合理的执法，通过公开的报道传播，造成的不良影响更恶劣。交警公然在镜头面前，指着明明清晰可辨的车牌，却对着司机和观众们一本正经地“上课”，这看上去很荒唐。



因此，更严重的问题来了，存在如此漏洞的执法，何以被制作成节目，在电视上公然以文明驾驶、普法教育的形式播出？相应的管理部门是没有用心审核，还是一开始就秉持了错误的执法思维？要知道，这不是路人的街拍视频，而是正儿八经的宣传节目， 这很难说是个别交警的专业性失误。



那么，对待这件事，恐怕就不能简单地作为一个偶然的个人过失处理，背后的因果关系，有必要解释清楚；相应的责任链条，有必要一一拎出。同时也希望有关部门透过这件事，改进工作方式，纠正工作思维。

责任编辑：张义凌