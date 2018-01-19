原标题：来论| 从严监督才能让书桌真正“安静”

百年大计，教育为本。

近年来，以习近平同志为核心的党中央高度重视新时代教育事业的发展。党的十九大报告明确指出，“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程。”

应该说，我国的教育事业有了长足的发展。2016年，我国高等教育毛入学率已经达到了42.7%，从国际可比数据看，我国教育普及程度超过中高收入国家平均水平。

然而，新年伊始，几则与高校相关的新闻引发舆论持续关注。元旦当天，有媒体报道，一女生实名举报长江学者、北航研究生院常务副院长陈小武十几年前开始性骚扰自己和其他学妹。11天后，北航纪委公布调查结果，相关举报属实，依纪依法对当事人作出了处理。

就在陈小武事件告一段落的当天，又有女生匿名在网上举报对外经贸大学副教授薛某涉嫌性骚扰，希望有关部门介入调查。外经贸大学纪委随后在网上作出回应。

一波未平一波又起。

西安交大一位在读博士去年圣诞节自杀身亡，其女友和家人1月9日开始陆续通过媒体爆料，称导师周某对其之死负有很大责任。根据相关媒体的报道，这位博士不但要为导师朋友的孩子做廉价家教，还要替其打扫家里卫生、擦车，甚至还要“挡酒”。公开披露的微信聊天记录显示，这位女导师甚至还要求这位男博士对其上课的穿着作出正面评价，并随即表示“我记得你最喜欢这件外套，是不是？”

虽然，外经贸大学和西安交大的事件目前都还只是真假难辨的一方之言，真相究竟如何还有待进一步调查。但已经查实的陈小武事件表明，高校并非净土。可以说，离开有效的监督，离开全面从严治党的担当，今天我们的高校里面也可能会“容不下一张安静的书桌”。

作风问题无小事。手握毕业论文等“生杀大权”的硕士、博士生导师的作风问题就更不是小事。对于高校党委而言，党章已经赋予有干部管理权限的党组织相应的纪律处分权限。有权就有责，有责须担当。在日常管理中，不能当老好人，只要发现苗头性问题就必须及时提醒纠正、触犯纪律就立即严肃处理，确保纪律始终成为带电的高压线。对于那些发现问题却隐瞒不报的院系行政管理人员，必须追责。此外，还要认真保护往往处于弱势地位的举报人的合法权益，防止干扰妨碍监督、打击报复监督者的行为。当然，涉嫌侮辱诽谤陷害的，也应依纪严肃处理。

对于高校纪委而言，监督执纪问责是党章赋予的神圣职责。对于涉及到高校教师，哪怕是获得长江学者称号这样的所谓“名师”，也要敢于灵活运用“四种形态”这一有力武器，敢于、善于从同志式的立场出发约谈、函询，直至严肃查处高教教师的师德师风和腐败线索，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，让违反党纪国法者无处遁形。

实践证明，事后惩处，不如事前事中从严监督，这不代表不信任，相反严管正是厚爱。相对来说是一个熟人社会的各高校应开展经常性、针对性、主动性的纪律教育，使红脸出汗成为常态，让所有高校教师知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

只有这样，才能还高校一个宁静，“容下那张安静的书桌”。

文 \ 冷葆青

来源：南方都市报

责任编辑：张义凌