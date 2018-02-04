新京报谈“婚姻消费补贴”:渠道狭窄恐非长远之计

原标题：“婚姻消费补贴”玩的只是套路？不应该啊
多点真诚。
文 | 斯涵涵
近日，有媒体报道称，山西今年将启动婚姻消费补贴制度，引发广泛关注。但据后续报道，婚姻消费补贴并不是当地有关部门出台的政策，而是中国社会工作联合会批准的公益性专项基金。
据介绍，婚姻消费补贴专项基金面向领取结婚证一年之内、在基金确认的定点单位消费的人群。补贴内容包括黄金、珠宝、婚纱摄影、婚宴酒店等婚姻消费各阶段，其宗旨是通过企业捐助、免费补贴等措施，关爱婚姻家庭等。
有人统计，中国人结婚成本30年来增长了数千倍。高昂的结婚成本让不少年轻人望而生畏，甚至有些情侣因为筹划结婚事宜而分道扬镳的。面对逐年上涨的结婚消费，结婚补贴的推出不仅能实实在在地帮新人省钱，还有助于整合市场资源，激活消费潜力。
然而，“婚姻消费补贴”也存在不少难点：第一，资金来源如何保证。据报道，“婚补基金”采用的是公司捐赠的形式，不涉及财政拨款，但单纯依靠有意向赞助资金的企业，渠道狭窄，恐非长远之计；
第二，尽管婚姻消费补贴基本涵盖了新婚消费的各个环节，但与结婚的巨大支出相比，“每克3元”、“每车500元”或“5%”的补贴率还是显得比较微小。
就当地这笔“婚姻消费补贴”，只对结婚群体发放补贴，且需要先在指定企业进行消费，这难免被视作，借公益之名为商家拉生意。
这些疑虑亟待有关方面正视，但从舆情可看出，公众确实对公益性的、不是给商家做托的“婚姻消费补贴”抱有期待。
这也不乏启示：面对日渐飙升的婚育成本及种种福利顾虑，各级政府部门应当以“婚姻消费补贴”为借鉴，出台更多民生政策，关注民意、倾听民声，不断完善公共服务，健全福利保障，提升民众的获得感，包括消除生育层面的某些顾虑和痛点。
□斯涵涵（职员）
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