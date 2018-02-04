光明网追问雪压公交站台:我们距治理现代化有多远

原标题：媒体追问大雪压塌公交站台：我们离治理体系现代化还有多远？

1月4日，合肥市望江路上多处BRT公交站台顶板倒塌。 视觉中国 资料图

光明网评论员：安徽合肥“大雪压塌公交站台”事故的调查结果今日公布。事故调查处理工作领导小组公开通报称，认定1月4日合肥市望江路BRT公交站亭顶板倒塌事故为工程重大安全事故，共有4名涉事人员被刑拘，多个单位负责人被处理。

经调查，事故直接原因为连接公交站亭顶板与立柱的承托弓铸铝件强度不足，发生断裂，造成顶板倒塌；主要原因是安徽省建筑科学研究院设计深度未达国家标准，图纸修改后未经审查，安徽省创誉建设工程有限公司盲目施工，浙江信安工程咨询有限公司未认真履行监理职责，合肥市重点局、合肥公交集团在设计、招标、建设、监管等环节存在失职行为。

被认定为重大安全事故，通俗表达就是：不是天灾而是人祸。多个公交站台，因顶部积雪未能及时清理而垮塌，造成市民伤亡，让人始料未及。此事与站台建设单位管理不到位或工程质量有关，或许早已是意料之中。但围绕公交站台建设的所有安全、质量把关环节全部失守，还是着实令人大吃一惊。

更具讽刺意味的是，该批公交站台的安全隐患早在建设过程中就暴露过：建设单位曾因施工进度缓慢，被主管部门通报批评“管理严重不到位”，并处罚款。然而遗憾的是，批评与罚款并未改变工程“被大雪压塌”的结局。有鉴于此，我们是该怪处罚太轻，还是怪责任人存有侥幸心理，未能坚守责任担当、真正履职到位？

不出事都没问题，一出事都是“豆腐渣”。可以想象，若在公交站台的建设中，有一个环节能够切实守住，恐怕都不至于被积雪压塌，酿成重大安全事故。顺着这一逻辑，我们再次意识到，与具体伤害和负面影响相比，事故发生链条所揭示的另一种现实——自然天气成了唯一负责任、不会撒谎的“质检员”，显然是更让人唏嘘、更具悲剧色彩的荒唐境况。

在设计、招标、建设、监管等方面建立全套的分工、标准机制，并由不同的专业机构和责任主体负责实施，这是提高施工效率、确保工程质量的必要举措，也是公共治理现代化的题中之义。但不少类似事件中，在责任颟顸与利益纠葛之下，这套现代化机制表现得异常脆弱甚至成为一种摆设。最靠谱、最公正的“检测员”，往往依然还是最原始的自然因素。一来二去，在面对公共领域的种种咄咄怪事之时，人们只能无奈地发出慨叹：人在做，天在看。从这个角度来讲，一场雪所暴露的监管失序和责任荒芜，未尝不是一个有关现代化的隐喻——我们离治理能力和治理体系的现代化，究竟还有多远？

4人被刑拘，多人被政纪处分。针对一起“大雪压塌公交站台”事故，这样的追责力度，显示出以案为鉴、安全发展的决心。据悉，事故调查处理工作领导小组目前正按照国家相关规定，对伤员及遇难人员家属进行赔偿和善后处理。亡羊补牢，未若防患未然。追责不是目的，就更大层面的公共利益而言，何以改变事故背后整体沦陷的责任把关系统，何以支撑人们对于公共设施品质和安全的信任，何以满足民众对于现代政府公共责任的基本期待，无疑还需要更多的反思和行动。

来源：“光明网”微信公号

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责任编辑：张玉