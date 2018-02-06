新京报评公安机关打击“水军”:顺乎民心合乎民意

原标题：依法打击“水军”，还网络风清气正

■ 社论

此番公安机关部署打击“网络水军”集群战役，顺乎民心、合乎民意，是一次澄澈网络环境的积极之举。

据新华社报道，2017年5月以来，公安部部署各地公安机关开展打击“网络水军”全国集群战役，已破获“网络水军”违法犯罪案件40余起，涉案总金额上亿元，抓获违法犯罪嫌疑人200余人，查获并关停涉嫌非法炒作的网络账号5000余个，关闭违法违规网站上万个，涉及网上恶意炒作信息数千万条。公安部相关负责人表示，公安机关将绝不姑息，坚决依法打击“网络水军”，整治网络空间秩序。

公安部门一次集中治理行动，就取得了如此辉煌的战果，违法网站之众多、违规行为之普遍，令人触目惊心。

以广州市公安局破获《三打哈》网站案为例，该案涉案人员涉及全国21个省市，业务遍布各大网络论坛，已形成了“有偿删帖、发帖、灌水”中介模式产业链的特大“网络水军”团伙，涉案金额近400万元。这也是全国第一宗利用网站实施“网络水军”非法删帖炒作的案件。

正常的网络发布以及日常管理，到了“网络水军”这里，变成了一单单赤裸裸的生意。“金主客户”幕后操控，“中介推手”推波助澜，“基层水军”翻云覆雨，而“网站内部人员”则唯利是图、完全没有原则。这样的网络生态链，究竟能够为亿万网民提供什么样的公共信息、精神文化产品，不问可知。

在这样的“生意经”驱使下，网络空间被搞得乌烟瘴气、乱七八糟。严肃内容被消解，正义声音被遮蔽；散布虚假信息是为了混淆视听，动辄攻击诽谤是为了牟取利益，原本应该宽松、活泼、良性互动的网络空间，很多时候成了喊打喊杀、予取予求的“丛林社会”。

不仅如此，因为这些“网络水军”大量搜集公民个人信息，也会严重侵害公民的人身财产权利。

事实上，“网络水军”以获利为目的，在互联网进行炒作，已经涉嫌违法。最高法早在2013年就对此作出司法解释：违反国家规定，以营利为目的，通过信息网络有偿提供删除信息服务，或者明知是虚假信息，通过信息网络有偿提供发布信息等服务，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的：个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的；单位非法经营数额在十五万元以上，或者违法所得数额在五万元以上的，属于非法经营行为“情节严重”，依照刑法规定，以非法经营罪定罪处罚。

在这一扭曲的生态链中，每一个环节均有可能涉嫌违法，“水军”、“金主”、“中介”在一定程度上构成了共同犯罪。

这些年来，许多公共事件，都会在网络上产生类似有组织的异动。大量“水军”不问事由、罔顾是非，疯狂注水、撕咬，不仅给当事人带来巨大困扰，也严重损害了这个社会的公共利益。对此，理应保持足够警惕。

此番公安机关部署全国性的打击“网络水军”集群战役，顺乎民心、合乎民意，是一次澄澈网络环境的积极之举。而在依法严厉打击之外，还需深挖“网络水军”背后的推手，彻底铲除“水军”滋生的土壤，并在此基础上，逐步形成互联网世界的基本规范与共识。

让公众都能够平安上网，让网民们在网络上都能好好说话，惟其如此，才能共同拥有一个风清气正的网络空间。

责任编辑：刘光博