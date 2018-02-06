新京报评黄山景区有偿救援：谁任性就该谁埋单

原标题：黄山景区有偿救援 谁任性就该谁埋单

虽然救援遇困公民是公共责任的应有之义，但在救援成本上，却不该为“任性”游客埋单。

黄山风景区今年将启动有偿救援。今年1月1日起实施的《黄山市实施〈黄山风景名胜区管理条例〉办法》规定，对违规逃票私自进入或不听劝阻擅自进入未开发开放区域，陷入困顿或危险状态等情形，求救的游客或驴友，将由旅游活动组织者及被救助人承担相应救援费用。

近年来“任性”游客遇险事件频发，其对应的公共救援对于公共资源的消耗，所引发的公平性问题，越来越引发关注。一些景区和地方实施有偿救援规定，便是对这种现实的回应。

确实，公共救援作为一项公共服务，也有其合理限度，虽然救援遇困公民是公共责任的应有之义，但在救援成本上，却不该为“任性”游客埋单。也因此，许多国家都出台了有偿救援的相关规定。

有偿救援，在我国也于法有据。《旅游法》中就有相关条款：旅游者在人身、财产安全遇有危险时，有权请求旅游经营者、当地政府和相关机构进行及时救助。旅游者接受救助后，应当支付应由个人承担的费用。

纵有法律支撑，但相关争议一直未断。因为，一端是救援成本负担的公平性，一端是生命至上的人道主义，到底如何实现平衡，在现实中其实并不简单。有分析早就指出，一旦实施有偿救援，是否会让遇险者首先倾向于自救，而导致错过最佳救援时间？又比如，游客遇险的原因，到底是自己太“任性”，还是客观原因造成，很多时候在界定上往往并不好拿捏。甚至，在实施过程中会否出现“先谈价再救援”的现象，也都需要防范。

这就要求景区在有偿救援之外，通过完善相关配套制度和积极作为避免负面风险，对各种不同情形做好足够充分的预案。不管怎样，“对生命负责”的救援原则都应该挺在最前面。

□任然（媒体人）

责任编辑：刘光博