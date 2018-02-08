人民网二评“直播答题”：别拿创新幌子跨越底线

原标题：人民网二评“直播答题”：别拿创新幌子跨越“底线”

直播答题是新玩法，但作为载体的平台却有老问题。据我国相关法律法规，开展直播业务需要具备《信息网络传播视听节目许可证》，然而现有的直播平台并非都具备完整资质。直播作为一种新媒体业态，兼具实时性强、表现形式多等优势，不仅传播效率高，而且受众范围广。然而站上风口的各资方一味“撒币”，纵容内容粗糙的劣质平台挤入公众视野，不仅会破坏整个直播行业生态，还会对广大受众造成恶劣影响。用法律规范不良倾向，势在必行！

是否有许可证，还只是直播答题面临的众多合法性问题之一。作为巨大的流量入口，如何保证参与者的隐私安全？如何避免在线人数造假、获奖名单注水乱象，确保公平公正？有的节目一次性送出巨额奖金，是否依法纳税？这些问题看似细枝末节，实则决定直播答题能否健康发展，也关系到广大用户的切身利益。而除了完善相关法律法规、加强运营监管，也要直播平台提高答题过程的透明度、公开度，特别是涉及奖金分配、用户参与的环节，应设置相应渠道，接受外界监督。

互联网技术是时代发展的催化剂，推动新事物、新模式、新媒介层出不穷，造福人类生活。然而就像直播问答、直播平台一样，“新”不代表着可以逾越规则的边界，“有待完善”也不能成为损害公共利益的借口。如何依法直播、规范直播？如何更好地将以直播答题为代表的互联网新业态、新形式纳入法治轨道，实现规范、有序、健康发展，是平台方、监管者都绕不过去的时代课题。

前段时间，北京市相关部门破获“Peepla”网络直播平台传播淫秽色情信息案，涉案公司首席技术官等8人被刑事拘留，此案成为我国同时追究直播平台和网络主播刑事责任第一案；去年底，北京网信办就持续传播色情低俗信息、违规提供互联网新闻信息服务等问题，约谈今日头条、凤凰新闻客户端负责人，责令企业关停部分频道进行整改；不久前，北京网信办针对“花钱买热搜”问题约谈新浪微博……执法部门雷霆行动，体现了依法规范互联网发展的坚定立场。而当下处于风口浪尖的直播答题，更当以此为鉴，切忌挑战法律。

当然，所有新生事物都会经历成长期，甚至可能重塑既有利益格局。因此在守住规则底线的同时，即使稍有瑕疵，也不能随意将新业态、新模式一棍子打死。直播答题亦是如此，只有在法治轨道上循序渐进，不断打磨雕琢、逐个破解难题，才能让这场关于知识的游戏能长久地玩下去。

责任编辑：桂强