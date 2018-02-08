新京报评学生处分可申诉：程序正义从娃娃抓起

原标题：学生处分可申诉：程序正义从娃娃抓起

明确赋予学生及家长对处分的申诉权，无疑是一种更现代、更文明的教育理念。

据新京报报道，历经二十多年，《北京市中小学学生奖励和处分办法》（以下简称《办法》）重新修订，于近日印发。《办法》要求校级及以上学生奖励应实行公示、备案和监督制度，明确开除学籍适用对象和适用情形，新增学生申诉部分内容。修订后的《办法》将于2月26日开始实施。

奖励和处分，是中小学日常教育的重要手段。但现实中，对于这部分教育权力的“规范运行”，从社会意识到制度层面，都关照不多。北京在20多年后重新修订《办法》，除了体现对学生受教育权的保障外，还赋予被处分学生的申诉权，规定“学校应充分保障学生的申诉权，应建立学生处分申诉制度。学校应当成立学生申诉处理委员会，负责受理学生对处理或处分决定有异议提起的申诉”。

这一条款，除了直接保障学生的救济权利，同时也彰显了一种“知行合一”的教育理念。

在中小学教育中，存在合理性疑问的处分，有违规之嫌的校规，并不少见。比如，有学校动辄没收学生手机甚至劝退带手机上学的高中生；有学校对学生的穿着、发型、男女同学的正常相处等都提出过度要求。这类堪称“奇葩”的处分和校规虽然招致争议，但学生多无申诉权可言。此种状况除了伤及学生的正当权益，也传递了一种粗暴的教育观。比较之下，明确赋予学生及家长对处分的申诉权，无疑是一种更现代、更文明的教育理念。

奖励与处分，其本质目的仍是在于教育。一方面，如果说处分权是学校的权力，那么申诉则是对等的权力约束，这有利于从小培养孩子的程序正义意识，可能强于无数倍的程序正义理念的灌输；另一方面，正如教育专家指出的，借助申诉过程中的交锋、对质、说理，维护学生的主体性，提升学生的责任感，有利于培养富有独立意识、具有自主精神的青年人，也即申诉程序之于学生，也具备了锻炼公共生活参与能力的作用。

鉴于绝大多数中小学生都是未成年人，社会很容易形成一种集体共识：学校在管理、处分学生方面拥有绝对的权力，而学生及家长抑或监护人自然应处于服从地位。这样一种认知，看似维护了学校的权威，实则恰恰与现代教育理念相违背。它割裂了学校与学生之间的平等关系，也压缩了学生独立人格、反思能力的发育空间。

“言传身教”是最好的教育，学校希望培养什么样的学生，就该以什么样的理念和行动来教育学生。如果一边教导学生尊重程序正义，一边却是处分权力的不容置喙，显然就构成了教育认知和行动的脱节，其教育效果可想而知。

将学生的申诉权落到实处，不妨也注意提供与规定相适配的执行机制和教育环境。比如，学生或监护人公开表达对学校处分的不满，是否会遭遇潜在的压力，导致不敢申诉？另外，赋予被处分学生的申诉权利之余，校规的制定，处分决定的形成，在前端是否就该为学生和家长的参与留下空间？这些问题解决了，相信《办法》本身就会成为一部好的“教材”。

责任编辑：柳龙龙