新京报：“重型猎鹰”的成功是企业家精神的胜利

原标题：“重型猎鹰”的成功是企业家精神的胜利

企业家以市场手段和冒险精神，能带来意想不到的改变。而这也是现在的企业家所需要学习的，相比上市，有更远大抱负的冒险者才能走得更远。

据报道，北京时间2月7日4时45分许，SpaceX旗下的新型火箭“重型猎鹰”（Falcon Heavy）首飞成功，它也是现役运力最强火箭。值得一提的是，“重型猎鹰”这次搭载了SpaceX首席执行官、硅谷“钢铁侠”埃隆·马斯克的红色特斯拉跑车，这辆车或许会在太空中飘浮数十亿年，车上还会播放戴维·鲍伊的《太空怪人》。

用SpaceX研发的人类现役运力最强的火箭，运送自己研发的新能源特斯拉跑车进入太空，这恐怕是人类历史上最大手笔的营销事件之一。埃隆·马斯克似乎要以一种方式，唤醒大家对过去那个“太空年代”的记忆，无论是上世纪70年代风格的海报、70年代的歌曲还是本人以70年代的造型和架势接受采访，都透着一股旧式英雄主义的风格。

可以说，SpaceX的火箭发射成了全人类的盛事，已不再是埃隆·马斯克的个人成功，而是一场集体性的冒险主义和乐观主义怀旧宴席。

被奉为“钢铁侠”的埃隆·马斯克1971年出生于南非，那是进步主义的时代末尾。在马斯克出生之前，人类的科技和商业虽然历经两次世界大战，却依然始终保持着不断跃进的态势，从征服海洋、征服两极、征服世界，再到梦想征服太空。

就在他出生的这一年，在欧洲漫游的英国作家道格拉斯·亚当斯醉意朦胧中仰望星空，突然萌生了要漫游银河系的主意。这成了后来的经典科幻作品《银河系搭车客指南》的开端。在这本书里，亚当斯告诫意外成为银河系搭车客的人类说，不要惊慌（Don‘t Panic）。这句话如今被埃隆·马斯克印在了送上太空的特斯拉跑车的驾驶舱内。

遗憾的是，从80年代开始，美国的进步主义思潮和乐观情绪逐渐崩塌。取而代之的，是对未来灰色的、不确定性和伤感的判断。科幻作品也从曾经的高歌猛进逐渐进入蒸汽朋克和赛博朋克时代，乃至于今天，《三体》描述了与曾幻想的银河帝国完全不同的人类未来：宇宙不是一片待人类发掘的新大陆，而是一块充满了阴谋与算计的黑暗森林。

不过也正因为如此，放在今天逆全球化浪潮的背景下看，马斯克的火箭更是让人唏嘘。到了今天，资本虽然日渐丰裕，但真正具有开创精神与冒险精神的企业家似乎越来越少了。

而马斯克，正好将老派企业家精神与新的科技互联网精神结合起来，创造了一种独特的企业家魅力。他选择了壁垒最高的航天技术领域，在这一过程中创造性地利用了美国的资本和政商资源，成就了他的商业大厦。

马斯克的成功，证明了企业家以市场手段和冒险精神，能够在任何领域带来意想不到的改变。而这恰巧也是现在的企业家所需要学习的，相比上市，有更远大抱负的冒险者才能走得更远。

□胡涵（媒体人）

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