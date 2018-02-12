中纪委前后脚处分两个央管干部 巧的是都叫刘君

原标题：中纪委前后脚处分两个央管干部刘君

来源：“长安街知事”微信公众号

这是一则让长安街知事（微信ID：Capitalnews）感慨的消息：两个同名同姓的高级干部竟然同期被中纪委处分！

国家邮政局党组成员、副局长刘君日前因为接受管理服务企业宴请、收受礼品问题，而被中央纪委作为违反中央八项规定精神的典型进行公开曝光。又一位刘君今天刚刚被中纪委处分。

中纪委披露，日前，经中共中央批准，对广西壮族自治区政协原党组成员、副主席刘君严重违纪问题进行了立案审查。此刘君两周前刚刚卸任广西壮族自治区政协副主席一职。

先说前一个刘君，作为国家邮政局副局长，其违纪事发于2016年出访美国期间，在波士顿接受了国内某快递有限公司安排的宴请，人均餐费折合人民币1413.29元；同时又收受了国内某货运有限公司所送的1块运动手表，购买价格折合人民币1057.29元。为此，刘君受到党内严重警告处分，违纪所得被收缴，本人作了深刻检查反省。

相比之下，广西刘君违纪事实则严重得多。中纪委宣布：经查，刘君违反政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所，接受私营企业主安排打高尔夫球，用公款支付个人费用；违反组织纪律，在组织谈话函询时不如实说明问题；违反廉洁纪律，利用职权谋取私利，收受礼品礼金，纵容、默许其子利用本人职务上的影响谋取私利。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予刘君开除党籍、行政撤职处分，降为副处级非领导职务；收缴其违纪所得。

这一位刘君早年在林业部工作，上世纪90年代末期前往广西任职，先后出任广西梧州市副市长，玉林市委常委、组织部部长，北海市委副书记、市长，自治区工商行政管理局局长以及桂林市委书记等职务。2013年，他出任广西壮族自治区政协副主席，晋升副部级。

无论是因为接受价值千元的宴请、礼物被处分，还是纵容子女利用本人影响力牟利，都是与高级干部身份不相称的行为。因此中央反复告诫各级党员领导干部，要把改进作风作为加强党性修养、锻炼党性心性的实际行动，不断提高自身免疫力，使党的优良传统和作风内化于心、外化于行，成为日常习惯和自觉遵循。

同名同姓的高级领导被同期处分，纯属巧合，但也说明了“四风”问题的顽固性，让小伙伴们明白什么叫“永远在路上”。

责任编辑：张义凌