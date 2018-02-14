法制日报评直播乱象：直播平台不是任性的名利场

原标题：直播平台不是任性的名利场

问题的关键还是在于那句老话，须“诚实劳动、合法经营”，即便在互联网时代，这句话依然靠谱、管用

2月12日，中央电视台的“焦点访谈”栏目关注了网络直播平台乱象。国家网信办在前期取证约谈整改“花椒百万赢家”，下线微信小程序“头脑王者”的基础上，近日依法关闭了“蜜汁直播”等十家违规直播平台，并根据《互联网直播服务管理规定》，将违规主播“天佑”“卢本伟”实施跨平台封禁。

互联网创新极大地提高了生产效率、丰富了人们的文化生活，也拓展了劳动致富的方式和途径。以直播为例，截至2017年年底，全国网络直播用户达4.22亿，超过网民总数的一半，提供互联网直播平台服务的企业达到数百家，市场营收超过300亿元。不过，直播快速发展的同时也出现了各种各样问题。

联系新闻可以看到，此次受到整治的平台、公司或者主播，有的是涉嫌淫秽色情表演，有的是语言挑逗、表演低俗，有的更是涉嫌教唆犯罪，还有直播吃蟑螂、非法营销卖珠宝、嘴唇扎洞等种种乱象，可谓不一而足。这些受到整治的平台、公司或者主播有个共同特点，即挑战既有的道德和法律底线来实现名利双收。比如，报道中提到“泛果直播”通过女主播的淫秽表演等方式，在40天时间内收到了1300多万元的充值金额。再比如，在歌词中详细描述吸毒后各种感受的主播“天佑”，据报道其一年收入也达千万元。

发家致富虽没有什么可指责的，但直播平台不是任性的名利场，问题的关键还是在于那句老话，须“诚实劳动、合法经营”，即便在互联网时代，这句话依然靠谱、管用。不论是出乖露丑的低俗表演，还是宣传吸毒无罪的说唱，对于包括主播在内的各色表演者来说，这些行为肯定不是生活的常态，毕竟没有人天天裸体出行，没有人拿蟑螂当口粮。事实上，这些“表演”出来的个性所展示的价值观，会产生极其负面的社会影响，特别是对于判断力较弱、模仿性很强的未成年来人说，更是有害无益。因此，国家有关部门对违规违法的主播、平台和公司等进行依法处理是及时且必要的。

与此同时，有媒体报道，针对网络直播平台传播低俗色情暴力等违法有害信息，中央宣传部、中央网信办、文化部、国家新闻出版广电总局、全国“扫黄打非”工作小组办公室近日作出部署，2月上旬至4月下旬进一步开展集中整治行动。网络直播作为广受欢迎的互联网应用，涉及较多的社会主体，除了开展集中整治外，调动社会各方面力量参与治理也是不可或缺的。对于监管部门来说，要对现有的网络直播技术进行研究，也要紧盯互联网技术的最新发展，努力把新型违法犯罪消灭在萌芽状态；要通过完善政策法规，不断强化互联网企业的社会责任；要充分运用社会诚信机制，通过建立并完善黑名单制度，实现对违规主播的封禁措施进一步制度化；要一如既往地发动广大网友积极参与有害信息治理。对于有关行业组织来说，要充分发挥行业自律的积极作用，推动企业之间在规范运营、有害信息防治等方面的交流合作，推动网络直播行业持续健康发展。对于企业来说，既要完善内部有害信息防控制度，又要积极利用大数据、人工智能技术，以科技手段及时拦截处理有害信息；同时，也要加强人工审核的力度，加大对违规主播和用户的处理力度。

总之，互联网的到来，为人们创造了无尽的可能。在这个时代，要实现出人头地或是名利双收，依然需要勇于创新的精神和坚持不懈的努力。不过，如果没有守规矩、讲法治、有道德作为底线，任何努力可能会瞬间化为泡影。这一点对于台前的主播和幕后的企业，都是适用的。

来源：法制日报

责任编辑：刘光博