北青报社评:期待最严烟花“禁放令”取得更好实效

原标题：期待最严“禁放令”取得更好实效

本报评论员 潘洪其

今日社评

据北京市环保监测中心昨天发布的消息，在与上年除夕相似的大气扩散条件下，2018年除夕（15日）夜间，北京市PM2.5平均浓度为201微克/立方米，较上年降低52.8%。从峰值浓度看，16日凌晨4时PM2.5浓度出现最高浓度，为272微克/立方米，较上年除夕夜间峰值降低58%，较前五年的最低峰值浓度下降21.6%。

今年春节是新修订的《北京市烟花爆竹安全管理规定》实施后的第一个春节。按照规定，北京五环路内实施全面禁放，五环路外划定禁、限放区域，空气重污染橙色和红色预警期间，全市范围内禁售、禁放。今年除夕和初一两天，五环路内严格执行全面禁放措施，五环路外燃放烟花爆竹也明显减少。市环保检测中心发布的数据显示，北京市今年实施史上最严“禁放令”，初步取得了明显效果。

不独北京，今年全国多地出台“禁放令”，且大多是在往年基础上升级加码。如天津市决定，外环线以内（含外环线）地区不分时间、地点一律禁止燃放烟花爆竹，其他部分区域也相继发布“禁放令”。河北多个城市也实施全面禁放政策，如邯郸市主城区范围内2018年全年禁止燃放任何烟花爆竹。江苏苏州市区禁放区域从原来的376.22平方公里，扩大到464.3平方公里，等等。

全国多地实施史上最严“禁放令”初步取得的效果，也得到了权威部门发布数据的支持。环境保护部有关负责人昨天向媒体通报，今年除夕和初一两天，烟花爆竹燃放对城市空气质量影响明显，由于今年各地普遍加强烟花爆竹禁放限放措施，全国空气质量同比去年春节期间普遍好转。如除夕19时至初一6时，京津冀地区PM2.5、PM10平均浓度分别为167和222微克/立方米，较去年分别下降28.9%和26.5%。

关于春节燃放烟花爆竹对城市空气质量造成的影响，前些年有过不小的争论。曾有一种典型意见认为，城市空气质量差有多方面的原因，平时没有人燃放烟花爆竹，照样也会有雾霾天气，燃放烟花爆竹对空气即便有影响，也只是短暂和局部的影响，不能把“春节霾”归咎于燃放烟花爆竹。随着近几年各地禁放范围扩大和力度加大，以及权威部门发布不同年份、不同地方的对比数据，再也没有人否认燃放烟花爆竹与“春节霾”之间的直接关系了，进一步限放、禁放正在成为越来越多人的共识和意愿。

多地实施最严“禁放令”初步取得实效，给我们带来了十分丰富的启示。随着城市生活的规模和空间不断扩大，春节燃放烟花爆竹给消防安全、环境保护和居民生活造成了越来越严重的危害，公众对此反应日益强烈，反对燃放烟花爆竹在社会上不断积累共识，具有了越来越广泛的民意基础。政府部门和立法机关应当顺应这种舆情和民意，引导和培养关于限放、禁放问题的公共理性，最终成为科学的公共政策和立法行为。

燃放烟花爆竹是农业文明时代持续千年的古老习俗，进入工业文明时代仍具有强大的生命力，但在我国快速推进城市化过程中，这一古老习俗越来越显示出与城市文明不适应、甚至对城市文明具有破坏性的一面。从城市管理者到城市居民，都需要更多地运用现代社会的公共理性，对不能适应城市文明的传统习俗进行扬弃和改造，通过移风易俗和兴利除弊，进一步完善城市管理和城市社会治理，实现传统文化与城市文明和谐共生。

责任编辑：桂强