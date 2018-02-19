新京报斥自媒体“点赞”杀人嫌犯张扣扣:混淆是非

原标题：“点赞”杀人嫌犯张扣扣，混淆了是非！| 沸腾

一些自媒体对张扣扣残酷的杀人行为点赞，很不负责任。为杀人嫌犯叫好，看似打着正义的旗号，实则混淆了一个法治社会最基本的是非观。

▲ 犯罪嫌疑人张扣扣。 图片来源：华商网

文 | 辛平

近日，一条关于“大年三十为母报仇杀害仇家三人”的消息引发广泛关注。陕西省汉中市南郑县公安局的微博显示，2月15日12时许，南郑区新集镇王坪村14组发生一起杀人案，致2人当场死亡、1人重伤抢救无效死亡。犯罪嫌疑人张扣扣已于2月17日7时45分投案自首。

通过当地官方与村民的还原，外界得以知晓，1996年张扣扣母亲汪氏因为与被害人王自新产生矛盾纠纷，王自新的儿子王正军（当年17岁）用木棒打伤汪氏的头部，后经抢救无效死亡，王正军因涉嫌故意伤害致人死亡被判刑8年。

此次张扣扣涉嫌杀死王自新父子三人，被很多人视作为其母22年前的被害“复仇”。网络上，这名残酷杀害三人的杀人嫌犯，被称为“大孝子”“最后一个男人”，杀人嫌犯俨然成了替母报仇的堂堂男儿。

中国古代社会确有侠士精神，所谓“十步杀一人，千里不留行”，所谓“满堂花醉三千客，一剑霜寒十四州”，匡扶正义的侠客时常出现在诗人的诗句中。但本质上，这种行事手段是一种私刑，奉行的是一种江湖法则，在法制不甚健全的社会，或许行得通，但放在如今，就与现代法律精神扞格不入。

▲ 犯罪嫌疑人张扣扣指认犯罪现场。

如果正如网络所传，张扣扣杀王自新父子三人，是替母报仇，这就是一种同态复仇。同态复仇以牙还牙、以命偿命，这在法律产生之前，被奉为自然法则。但现代法治社会强调的是，任何人未经合法审判，都不得被认定为有罪，同态复仇早已为现代刑法理论所排斥。张扣扣杀人，是从一个悲剧走向另一个悲剧，怎么看都不该被称许，网上的舆论明显跑偏了方向。

何况，现在除了张扣扣与被害人的信息，更多细节都还没有确证。张扣扣到底为何杀人，是否与其母被害有关，还有待权威部门的调查回应。这不是否认其中的关联，但建立在未必准确的坊间传言之上的“义愤填膺”，也很可能会打错靶子。

事实上，20多年前的那纸判决书已被翻出。这纸判决书是现在我们能看到的当年案件细节的凭证，至少从判决书看，是张扣扣母亲先有挑衅行为。

有人怀疑判决书披露的细节不是事实，但这也不过是缺乏事实的臆想或猜测。

可以确定的是，张扣扣母亲死于邻里冲突。这对于一个13岁的少年而言，意味着什么，不言而喻。但他杀人的做法，不论有任何托辞，都应受到法律的制裁。

▲王正军构成故意伤害（致人死亡）罪审判书截图。

就此而言，一些自媒体对他残酷的杀人行为“点赞”，是很不负责任的行为。为杀人嫌犯叫好，看似打着正义的旗号，实则混淆了一个法治社会最基本的是非观。满屏的戾气，除了激烈的情绪发泄，于案情、于社会都毫无益处。

张扣扣在杀人之前，有没有寻求合法的救济渠道，有待当地官方的进一步还原。如果其合法诉求遭到漠视，当然有人要因此被究责。但无论如何，张扣扣在大年三十“复仇”杀人，无论是对他个人，还是对被害人一家，都是一出莫大的悲剧。

理性看待这一事件，大众基于朴素的道德感表现出的同情，是可以理解的，但同情不能代替是非。张扣扣残酷的杀人行为涉嫌严重的刑事犯罪，在任何语境下，都不应该被原谅，更不应该被赞许。

对这一极端个案，在事实和法律面前，大家的情绪不妨再等一等。当然，在汹涌的漫天猜测中，当地相关部门也需要主动、有针对性地发声，及时公开案件相关信息，以平息外界的猜疑。

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责任编辑：张玉