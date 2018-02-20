新京报评“一照走天下”：让互联网助力商事改革

原标题：“一照走天下”：让互联网助力商事改革

■ 社论

更重要也是更困难的，是解决好信息共享中的观念掣肘，打破区域、部门间的利益割据和“数据小农意识”。

2月19日，国家工商总局局长张茅在接受《人民日报》专访时提到，我国将全面推开“证照分离”改革，推动“照后减证”，推进电子营业执照跨区域、跨部门、跨领域应用，建立市场主体身份认证服务体系，力争实现“互联网+”环境下的“一照走天下”。这引发舆论关注。

意味着什么？简单来说，就是营业执照的共享和许可证的精减。营业执照和许可证，是企业进入市场、开展经营的两把“钥匙”。从“先证后照”到“先照后证”，再到如今的“照后减证”，我国商事制度改革无疑在不断向深处拓展，这也较大幅度地削减了行政审批事项，降低了各类主体准入门槛。

据工商和市场监管部门统计，5年来，我国新设市场主体7292.9万户，占市场主体总量的75%；新设企业2160.9万户，占企业总量的72.3%。世界银行《2018年营商环境报告》显示，2017年我国营商便利度排在全球78位，比2013年提高了18位；其中，开办企业便利度较2013年上升65位。

从目前看，接下来的改革将会把重点放在推进电子营业执照跨区域、跨部门、跨领域应用，力争实现“互联网+”环境下的“一照走天下”——这也是市场所喜闻乐见的。

在理想的情形下，电子营业执照的信息将通过在不同部门、领域间的流动，实现共享和反复利用。这必将进一步降低市场主体的认证难度，提高办理各类证件的便捷度，免除反复跑腿、提交材料之忧，减少中间环节的空转，从而释放出时间和精力，方便企业专注于内部的生产经营。

“信息多跑路，企业少跑腿”——既可以激发企业的活力，提高生产经营效益；也精简了相关部门的工作流程，方便工作重心由事前向事中事后监管的转移。企业专心于开拓市场而无后顾之忧，对于优化营商环境、激发各地的经济活力也会大有裨益。

而要实现这一目标，离不开营业执照的电子化。在这一方面，工商部门已经做足了准备。据悉，到2017年年底，31个省区市全程电子化登记系统全部开通，电子营业执照已经全面实施。

接下来，如何实现电子营业执照跨区域、跨部门、跨领域应用，实现“互联网+”环境下的“一照走天下”，或许才是难啃的“硬骨头”。

首先是从技术层面上打通数据“孤岛”，包括建立统一的数据标准、接口标准，实现不同区域、部门、领域的系统互访和数据共享。在这一方面，市场力量或许大有可为，一些成熟的应用场景、区块链技术等的发展，为信息的高效、安全传递提供了可能性。

更重要也是更困难的，是解决好这一过程中的观念掣肘，打破区域、部门间的利益割据和“数据小农意识”，建设一个流动的数据网络。在这一层面上，顶层推动不可或缺。只有从国家层面进行全面、细致的规划推动，才能减少乃至消除政府部门间资源共享的屏障。正如张茅所指出的，“越是在改革攻坚期，越要强化改革定力、强化创新突破、强化部门协同、强化政策落地。”

仰赖于坚定的改革步伐，我们有理由期待，营商环境会持续改善，市场主体也会享受到更大的空间和更便利的服务，进而更有力地调动其主动性、积极性和创造性，为经济健康发展提供强劲动力。

责任编辑：张岩