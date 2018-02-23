新京报：特朗普支持提高购枪年龄 解决不了枪患

原标题：特朗普支持提高购枪年龄，解决不了美国“枪患”|新京报快评

美国两党在枪支问题上各执己见，丝毫无法在妥协的基础上共同迎接任何可能的进展。于是，美国史上最惨烈的校园枪击案根本无法构成一个转折点，最多是又一个节点或痛点。

▲图片来自央视新闻截图

文 | 刁大明

致17人死亡的美国佛罗里达州校园枪击发生后的一周多以来，特朗普政府马不停蹄地采取行动：从接见事发学校师生家长代表，到签署总统备忘录禁售“撞火枪托”，再到22日与40余位学生、教师以及州和地方官员集聚一堂、共同讨论美国校园安全问题……而日前，他又表示，支持将购买枪支的年龄限制从18岁提升到21岁，旨在确保所有正常年龄段的美国中小学生无法购买枪支。枪击案不等于“校园安全问题”佛州枪击案发生后，美国政府忙归忙，但必须看到，这种将枪支暴力泛滥，简化为治安与犯罪问题的应对维度，无疑是共和党长期以来一贯的避重就轻。而此次枪击案虽然发生在中学校园，但其核心问题却远不是校园安全那么简单。

▲2月15日，在美国佛罗里达州南部帕克兰市，警察在发生枪击事件的一所高中附近执勤。图片来自新华社

在关于校园安全的讨论之中，特朗普提出了一些看似合理的解决方案，比如提出支持将购买枪支的年龄限制从18岁提升到21岁，但其中的潜台词却是把枪支暴力推迟到了大学阶段。对此可能的辩护是，21岁之后的公民可能更具理性。但问题在于这种基于概率的标准，面对着特殊个体，其实是苍白无力的。更为严重的是，如果这一标准被立法加以落实，拥枪保守派势必很快发起所谓“违宪”的诉讼，最终导致该标准根本没有机会证明它自身的无效性。再如，特朗普虽然反复否认了关于“给教师配枪”的提法，但仍旧演绎式地想象着，如果占10%、20%或者40%的熟练使用枪支的教师，也携带枪支上班、上课，那么就会在第一时间阻止类似悲剧的重演。这种基于突发事件处置时间对比作出的建议，听起来务实，却是基于“教师任何时候都百分百理性、教师绝对不会成为枪支暴力的加害者”这一前提假设之下的。显然，事实未必如此绝对。枪的问题，归根结底是人的问题美国枪支暴力泛滥，无论是否在校园，是枪的问题，同时也是人的问题。可以说，联邦宪法的刚性约束、国家基因中的枪支文化、联邦制下的政策、甚至是特殊利益群体的驱动，共同塑造了枪支泛滥的顽疾。有统计显示，1949年以来美国导致10人以上死亡的23起枪击案中，12起发生在2008年之后即所谓的“后金融危机时代”。这就意味着，“人的问题”其实是美国当前在政治、经济、社会族裔等众多层次矛盾所积累的不良情绪。而在整个美国社会进入矛盾多发期、易发期之后，校园治安问题只是一个表象而已。

▲2月15日，在美国佛罗里达州南部帕克兰市，人们参加枪击案遇难者祷告仪式。图片来自新华社

自去年10月1日拉斯维加斯枪击案之后，越来越多的美国民众倾向于严格控枪：59%的民众同意更为严格控枪，但不同意者仍为36%。但特朗普所在的共和党阵营的意见是：仅有31%支持，63%反对。很难想象，在如此关乎美国普通民众基本生存利益的议题上，两党及其相应的选民群体却仍延续了势如水火的极化与撕裂。而在撕裂民意的驱动下，民主党阵营反复强调严格控枪的一劳永逸，特朗普等共和党人则高调讨论治安议题。所以，“人的问题”更在于两党在枪支问题上各执己见，丝毫无法在妥协的基础上共同迎接任何可能的进展。于是，美国史上最惨烈的校园枪击案，根本无法构成一个转折点，最多是又一个节点或痛点。它虽令人痛心，却在血淋淋的美国枪支泛滥史上，添上一个新的惊叹号和无数个无奈的问号。文/刁大明（中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、国际关系学院副教授）

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