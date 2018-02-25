地级市市委书记代理省会市长至少3天 后重返原职

原标题：调走的市委书记，工作几天又回来了

2月初，出任郑州代市长的王战营，又回到了原工作地河南商丘，重新以原职位——商丘市委书记的身份履职。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，春节假期过后两天，2月22日、23日，王战营连续两天以商丘市委书记的身份在当地工作，参加会议、开展调研。

据《商丘日报》报道：“22日，春节假期后上班第一天，参加完2018年全市重大项目高质量发展集中投产动员大会之后，市委书记王战营就立即深入梁园区产业集聚区，调研环境污染防治工作。”

23日，王战营又以市委书记的身份，出席了商丘市五届纪委三次全会，并发表了讲话。

“政事儿”注意到，就在20多天前，官方已宣布了王战营调任郑州，出任市委副书记、代市长的消息。

2月2日，郑州市召开全市领导干部会议，传达省委关于郑州市主要领导职务调整的决定：王战营任中共郑州市委委员、常委、副书记。

左一为王战营

在3日的《郑州晚报》，以头版头条报道了该消息，并公布了王战营的就职讲话。

王战营在讲话中说，“省委决定我到郑州工作，这是对我的极大信任，我衷心拥护并坚决服从省委的决定，同时，又深感使命光荣、责任重大。”

他表示：“我决心在市委领导下，忠诚履职，勤勉尽责，竭尽全力，努力把郑州的事情办好。一是始终做到清醒坚定，保持政治定力；二是始终树牢新发展理念，推动经济高质量发展；三是始终牢记为民宗旨，牢固树立正确政绩观，勇于担当作为；四是始终强化大局意识，自觉维护班子团结；五是始终坚持以身作则，严把廉洁底线，为加快中原崛起河南振兴，为使郑州人民过上更加美好幸福的生活贡献全部力量，绝不辜负省委的厚望和重托。”

河南省委常委、郑州市委书记马懿介绍王战营时说：“王战营同志党性观念强、工作经验丰富、驾驭全局能力强、作风务实过硬，省委决定让战营这样一位年富力强的优秀领导干部到郑州工作，是对郑州领导班子建设的加强，向战营同志到郑州工作表示热烈欢迎。”

四天后，2月6日上午，郑州市十四届人大常委会第三十六次会议，任命王战营为郑州市人民政府副市长、代理市长。

此前任郑州市长的程志明，1月29日已当选黑龙江省副省长。

上述消息意味着，原任商丘市委书记王战营，在2月2日起已正式调任郑州，但此后又重返商丘，继续以市委书记身份开展工作。

那么，王战营在就任郑州代市长后，是否在郑州履职过呢？

“政事儿”综合《郑州日报》、郑州新闻联播发现，王战营以“代市长”的身份，在郑州工作了至少3天。

2月6日履新当日，王战营以代市长的身份，主持、参加了3项活动。

据《郑州日报》报道，6日，郑州市委常委会召开会议，王战营出席会议。

当天，郑州市政府党组班子还召开了2017年度民主生活会。据郑州电视台报道，“市政府党组书记、代市长王战营主持会议并讲话”，“王战营代表市政府党组作对照检查，带头开展自我批评。”

当晚，“2018郑州市迎新春文艺汇演”在河南省人民会堂上演，王战营在现场观看。根据新闻画面，他的座位与河南省委常委、郑州市委书记马懿相邻。

7日，郑州市委、市政府召开会议，向离退休干部通报2017年全市经济社会发展及廉政建设和组织工作开展情况。王战营出席会议并讲话。

8日，王战营出席了郑州市委常委会议。

此后，王战营的信息，再未出现在郑州的党报、电视新闻上。

几天后，2月11日，王战营重新以“商丘市委书记”的身份，在商丘市开展工作，并出现在次日的《商丘日报》头版头条。

11日，王战营对全市安全生产工作作出批示，表示安全生产事关人民福祉，事关全市改革发展稳定大局。做好安全生产工作，是各级党委、政府必须担负的重要责任。

2月14日，农历腊月二十九，王战营以市委书记身份来到环卫、公安、医疗、供暖、电力等基层站点，慰问一线工作人员，送去关心关怀，表达新春祝愿。

对此，“政事儿”（微信ID：xjbzse）致电商丘市委办公室，工作人员表示，“王战营书记年后一直在咱们这儿工作”，对于此前调任郑州代市长一事，他说：“不过去了，没去成。”

对于具体原因，对方表示不知情。

目前商丘市人民政府官网的“领导之窗”栏目，显示市委书记为王战营，主持市委全面工作。

另一方面，郑州市政府官网的“领导介绍”栏目，并无王战营的信息，排在首位的是常务副市长王跃华。

郑州市市长电话“12345”的值班人员告诉“政事儿”，他们知道王战营此前已就任郑州代市长的消息。但查询之后，对方表示未收到其近期下发的工作文件。

责任编辑：张义凌