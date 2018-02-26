央视：京津冀协同奏响新时代的春之声

原标题：[央视快评]京津冀协同：奏响新时代的春之声

“京津冀协同发展意义重大，对这个问题的认识要上升到国家战略层面。”4年前的今天，习近平总书记在北京主持召开座谈会，专题听取京津冀协同发展工作汇报。总书记的重要讲话，开启了京津冀协同发展的历史性跨越。短短4年时间，京津冀三地牢记使命、砥砺奋进，以保持历史耐心、不留历史遗憾的战略定力，全力推进这一历史性工程。习近平总书记高瞻远瞩的这一战略擘画，正在化为现实，成为新时代壮美的春之声。

4年来，习近平总书记多次深入京津冀三省市考察调研，多次主持召开会议研究部署。从河北张家口崇礼区云顶滑雪场到北京新机场建设工地，从北京城市副中心行政办公区到河北白洋淀旁的雄安新区，总书记深入基层实地考察的身影频现京津冀。

△2017年1月23日，习近平在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作。这是习近平在冬奥会张家口赛区临时展馆外平台眺望冬奥会相关场地规划用地。

京津冀协同发展的历史性巨笔，从战略构想到顶层设计，再到基本思路、推进路径和重大举措，都是习近平总书记亲自决策推动的。总书记站在党和国家事业发展全局高度，果断提出的这一重大战略，充分体现出了党和人民领袖的强烈使命担当、深邃战略眼光和高超政治智慧。

“雄安容天下，京津冀未来”。春节里，这样一幅对联出现在雄安新区许多老百姓的家门上。一项国家战略实施的效果如何，人民群众的热切拥戴和满心欢喜无疑是最好的注脚。4年来，这一发展战略的每一种变化都让群众得到了实惠、看到了未来。人民群众已经成为京津冀协同发展的最强大支持力量。

△2017年2月23日，习近平在河北省安新县考察雄安新区规划建设工作。

“一家人”“一盘棋”“一体化”……京畿大地上，人们的理念在变化，发展思路在转变，经济社会日新月异，充分显示出京津冀协同发展战略的巨大成功。人们真切感到，实现京津冀协同发展，不仅是打造新的首都经济圈、实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要，是探索完善城市群布局和形态、探索生态文明建设有效路径、促进人口经济资源环境相协调的需要，更是习近平新时代中国特色社会主义思想在燕赵大地的生动实践。

“春路雨添花，花动一山春色”，人勤春早，万物迎新。我们要拿出“功成不必在我”的气魄，不驰于空想、不骛于虚声，一茬接着一茬干，在新时代谱写出京津冀协同发展的新华章！

责任编辑：桂强