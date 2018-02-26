央视：京津冀协同奏响新时代的春之声

原标题：[央视快评]京津冀协同：奏响新时代的春之声
“京津冀协同发展意义重大，对这个问题的认识要上升到国家战略层面。”4年前的今天，习近平总书记在北京主持召开座谈会，专题听取京津冀协同发展工作汇报。总书记的重要讲话，开启了京津冀协同发展的历史性跨越。短短4年时间，京津冀三地牢记使命、砥砺奋进，以保持历史耐心、不留历史遗憾的战略定力，全力推进这一历史性工程。习近平总书记高瞻远瞩的这一战略擘画，正在化为现实，成为新时代壮美的春之声。
4年来，习近平总书记多次深入京津冀三省市考察调研，多次主持召开会议研究部署。从河北张家口崇礼区云顶滑雪场到北京新机场建设工地，从北京城市副中心行政办公区到河北白洋淀旁的雄安新区，总书记深入基层实地考察的身影频现京津冀。
京津冀协同发展的历史性巨笔，从战略构想到顶层设计，再到基本思路、推进路径和重大举措，都是习近平总书记亲自决策推动的。总书记站在党和国家事业发展全局高度，果断提出的这一重大战略，充分体现出了党和人民领袖的强烈使命担当、深邃战略眼光和高超政治智慧。
“雄安容天下，京津冀未来”。春节里，这样一幅对联出现在雄安新区许多老百姓的家门上。一项国家战略实施的效果如何，人民群众的热切拥戴和满心欢喜无疑是最好的注脚。4年来，这一发展战略的每一种变化都让群众得到了实惠、看到了未来。人民群众已经成为京津冀协同发展的最强大支持力量。
“一家人”“一盘棋”“一体化”……京畿大地上，人们的理念在变化，发展思路在转变，经济社会日新月异，充分显示出京津冀协同发展战略的巨大成功。人们真切感到，实现京津冀协同发展，不仅是打造新的首都经济圈、实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要，是探索完善城市群布局和形态、探索生态文明建设有效路径、促进人口经济资源环境相协调的需要，更是习近平新时代中国特色社会主义思想在燕赵大地的生动实践。
“春路雨添花，花动一山春色”，人勤春早，万物迎新。我们要拿出“功成不必在我”的气魄，不驰于空想、不骛于虚声，一茬接着一茬干，在新时代谱写出京津冀协同发展的新华章！
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