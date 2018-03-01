评论：春节日益国际化 洋节在华流行显得过度敏感

原标题：以更自信的心态 面对春节国际化

法治周末特约评论员 敬一山

2018年春节已过，元宵将至。这是中国人最为珍视的两个传统节日，也是家和亲情得以最浓烈绽放的两个节日。每天的春运大潮可以见证，中国人为了团圆所甘愿经历的奔波，所收获的超越利益算计的幸福。

如果说前些年，春节还只是国内的亲情狂欢，随着中国经济社会的发展，如今的春节已经日益全球化，浓郁的春节中国风在全世界都越来越受到关注。

今年春节前夕，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、英国首相特雷莎·梅、美国国务卿雷克斯·蒂勒森等多国政要和国际组织责任人，都通过各种形式向中国人民拜年。对中国春节的重视，不仅体现在官方礼节，如果走出国门，我们也能在很多国家感受到浓郁的春节氛围。海外“年味儿”越来越浓、过年方式越来越丰富，这是很多海外华人、华侨的真切感受。

应该说，这是顺其自然的结果。这些年随着国内经济的飞速发展，出国留学、工作的华人越来越多，他们首先是春节文化的扩散者。往最简单化的逻辑说，一种文化的感染力、影响力，总是和推广它的人数成正比。

早些年海外华侨人数不多，春节最多就是亲朋好友聚在一起吃个团圆饭，不容易形成感染老外的气氛。而近些年很多国家、很多城市都有颇具规模的华人协会，他们举办的各种春节活动，从舞龙舞狮到各色春晚，不仅自己人多了热闹，也让老外有了机会近距离感受到春节氛围。

一种文化在异域被接受、被推广，要通过潜移默化的方式才能体现。而深入中国人骨髓的春节文化，发乎于内的春节迷恋，天然具有一种感染力。很多老外越来越接受春节文化，正是因为感受到了中国人在这个节日里表现出的对家、对亲情的推崇。这种亲情迷恋，是最为普世的价值观。

另一个不可忽视的因素，自然是中国整体国力强盛之后，综合影响力的上升。我们不得不承认，这个世界有很现实的一面，文化影响力的背后，必然离不开经济影响力。现实地看，一个节日能否在一个城市有氛围，商业往往是最现实的推动力量。一个地方的华人多、有购买力，那这个地方的商家都会主动关注华人的心理需求和文化习惯，营造华人满意的春节氛围。

对于春节日益国际化，网上很多人为之自豪，因为看到了中国传统文化的国际影响力。这当然是现实的一面，但同时要看到的是，传承已久的春节为何迟至今日才更富于影响力？显然，这不仅仅是文化本身的魅力，而是取决于国家以及我们个人综合实力的提升。自身丰富和强大，文化的影响力就会自然散发，而不需要太过刻意地强力推广。

春节日益被国际社会接受，也应该触动我们保持更自信的心态。虽然不同国家的不同节日，有着很不同的文化内涵，但身处全球化的时代，彼此尊重和包容才是常态。中国人在海外过春节，看到老外对春节的认同，感受到的只会是本能的快乐，而不会有什么所谓“文化入侵”的快感。我们希望自己的节日获得更多国家的承认，那我们对于一些所谓的洋节，也更应该平常心以待。

可是退而省之，这些年网上有些人对于洋节在中国的流行，则有过度敏感之嫌。 敬人者人恒敬之。一个人如果对别人处处防范抵制，却又希望得到别人的平等尊重，绝对是痴人说梦。人与人之间的关系如此，国与国之间亦然。所以，我们希望春节被越来越多的国家民众所认同。

责任编辑：张玉