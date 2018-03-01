留英女博士身亡 生前周游列国旅游照附思乡字样

原标题：警方发现闫思宏遗体 留英女博士踏上喜欢歌手归路 家人：逝者已逝，不想再被打扰

来源：“深读”微信公众号

2月28日，英国伦敦警方发布公告显示，35岁的留英女学生闫思宏于2月26日被报失踪，2月28日，警方于威斯敏斯特的一处地址发现一具遗体，虽然目前遗体尚未正式确认身份，但英国警方有理由认为该遗体为闫思宏。警方称，目前闫思宏的亲属已经得到通知，英国警方将为验尸官留档准备。目前警方初步排除他杀。

闫思宏的家人告诉法制晚报·看法新闻记者，逝者已逝，希望外界不要再按照寻人启事中闫思宏父母的联系方式打扰二老。

寻人：2月20日登录学校邮箱成最后音信

2月26日，闫思宏的父母发布寻人讯息称，女儿每周六都会打电话并视频报平安，但从2月24日开始，父母就联系不到女儿。不仅通过微信视频联系不上，打电话也是无人接听，对此非常着急，并且表示以前从未发生过这种情况。

根据寻人启事的描述，1982年出生的闫思宏是辽宁沈阳人，精通中法英俄四国语言。闫思宏于2016年9月到英国伦敦国王学院就读博士研究生。

2月27日，中国驻英国大使馆官方网站更新了关于闫思宏失踪的通知。通知指出，在使馆的建议下，家属已向英警方报案。使馆方面已向英警方表达关切并希望警方加紧办案，同时协调学联协助寻找闫思宏。

2月28日，伦敦国王学院中国学生学者联谊会官方微博发布了闫思宏亲友团汇集的失踪过程。

学联提供的闫思宏失联前的的活动记录显示，伦敦时间2月15日下午，闫思宏与同学一起吃饭，聊天中提及要到中国城一带找房子。当日，闫思宏还曾与国内的同学通话并聊天。当日晚，她曾与在国内的父母和同学视频联系。

伦敦时间2月16日，闫思宏约定与在英国的同学一起庆祝农历新年，但当地时间18点15分时，她突然告知同学有事不来吃饭，将在饭后前来喝茶。20时37分，闫同学又询问同学们在何处吃饭，之后便没有再回复信息。16日当晚，同学们看到她最后一次使用即时通讯软件（WhatsApp）的时间为22时48分。

2月18日，闫思宏登陆了学校的邮箱，查看了学校的邮件。2月20日，她在伦敦东北部的Romford区登陆了学校邮箱，但没有阅读邮件。而Romford区为伦敦的印度裔民众聚居区。因此亲友团猜测，闫思宏可能前去和法国商学院就读MBA时的印度籍同学Ashish Kurian或AshwajitWahane见面。

法制晚报•看法新闻记者通过社交媒体查询发现，AshwajitWahane曾转发了闫思宏失踪的信息。而Ashish Kurian自从2014年8月后，就没有在自己的社交媒体页面分享任何公众可见的内容。



逝者：闫思红曾周游列国 喜欢的歌手也死于非命

根据闫思宏亲友团透露，闫思宏是沈阳人，于2016年9月前往英国伦敦国王学院就读博士研究生。

在闫思宏的社交媒体账号上显示着她曾周游列国的经历，2013年夏天，闫思宏前往葡萄牙、奥地利、荷兰、比利时、丹麦等多国游览。并在网络上贴出各地建筑与美食的相片。这个夏天，她参观了达利的故居，在里斯本街头聆听街头艺人演奏，还尝遍了欧洲的没事。而在2013年5月6日，她一次性贴出二十余张国内的旅游照片，从江南的青砖白瓦到故宫北海应有尽有，并附上“思乡”的字样。

2015年9月14日，闫思宏的法国朋友Martin圈出了她和朋友们的在法国街头的合照。照片中闫思宏身着黑色商务套裙，优雅而自信。照片下，闫思宏用法语回应了朋友“谢谢您的美丽图片。吻您。”

从闫思宏在社交媒体上发布的内容不难看出，她热爱美食与美景，并且喜好交友，时常与国内外的同学互动。而她最后贴出的相片，是孩子们在泰晤士河畔吹泡泡的情景。

同时，闫思宏还是个喜欢爵士乐和舞池音乐的女孩。身在英国她，曾多次为英国女歌手艾米•怀恩豪斯（Amy Winehouse）、 蒂朵（Dido）以及爱尔兰乐队小红莓（The Cranberries）的页面点赞。不过，怀恩豪斯与小红莓乐队主唱桃乐丝•玛丽•艾琳•奥里奥丹都死于非命。其中，奥利奥丹就在闫思宏失踪前大约一个月时被警方发现死于伦敦一家酒店内，死因不明。

如今，令人遗憾的是，闫思宏踏上了与偶像相似的归路。

闫思宏家人：逝者已逝，请不要再打扰其父母二老

闫思宏的同学和老师在得到她去世的消息后，纷纷在社交媒体上悼念。伦敦国王学院中国研究所主任凯瑞。布朗教授在社交媒体上发帖表示，“得知国王学院的同事闫思宏在伦敦去世，我很悲伤。思宏是个聪明，有抱负又有活力的学生，我们2015年就认识她了。她能力很强又十分专注，我会一直想念她，并铭记她做出的贡献。”

3月1日晚间，法制晚报•看法新闻记者连线了闫思宏的表姐，她表示，目前不便接受采访。闫思宏亲友团希望等待事件的最终调查结果，并将统一对社会呈现最终的答复。目前已经有多家媒体联系了亲友团，而逝者已逝，希望公众停止传播寻人启事上的身份证信息和相片。而闫思宏的父母也需要安静，希望公众不要根据身份证上的地址打扰到二老。

记者曾连线闫思宏的中学同学张女士，张女士表示，目前闫思宏的父母不便接受采访。

文图/法制晚报·看法新闻 记者 李娜

责任编辑：张义凌