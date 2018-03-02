人民网评：更好发挥中央和地方两个积极性

原标题：人民网评：构建从中央到地方运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系

“治理好我们这样的大国，要理顺中央和地方职责关系，更好发挥中央和地方两个积极性。要统筹优化地方机构设置和职能配置，构建从中央到地方运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系。”这是党的十九届三中全会作出的重要决策部署。

毛泽东读《二十四史》，曾专门对政令不畅的问题有过批语。《明史》卷九有这样一段记载：明宣德七年，明宣宗对礼部说，农民赋税太重，下令减去三成。但是后来却发现户部并不执行诏令，往下一级更不听从，以致百姓不能得到实惠。为此他重申：“自今令在必行，毋有所遏”。在这段话旁边，毛泽东用浓重的笔墨写下了“今犹存此弊”几个字。这个批语，今天对于我们仍有重要的警示意义。

“令之不行，政之不立。”目前，一些地方、部门仍然存在对中央政策的落实打折扣、做选择的现象，导致中央的决策部署没能及时到位，无法让百姓及时享受中国特色社会主义制度的红利。这反映出现行的工作体系存在一些障碍和弊端。“构建从中央到地方运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系”对症施治，既有体系性，又有很强的现实针对性。

“事在四方，要在中央。”党的历史、新中国发展的历史，特别是改革开放40年的实践告诉我们：要治理好我们这个大党、治理好我们这个大国，保证党的团结和集中统一至关重要，维护党中央权威至关重要。坚决维护党中央权威、向党中央看齐，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，党的领导才会坚强有力，党和人民的事业才能长盛不衰。

“基础不牢，地动山摇。”中央加强宏观事务管理，做出顶层设计和制度安排，离不开地方的坚决贯彻落实。各地在执行中央政策时要一级促着一级干，层层落实。同时，也要多发挥地方的能动性、创造性。赋予省级及以下机构更多自主权，合理设置和配置各层级机构及其职能，增强地方治理能力，加强基层政权建设，就是要“构建简约高效的基层管理体制”。

“上下同欲者胜。”构建从中央到地方运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系，是我们党治国理政的基本保证，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要基础，是全国各族人民根本利益所在。从人民的利益出发，以更科学的工作体系把中央和地方两个积极性充分调动起来，让人民群众享有更高效的服务，拥有更高质量的获得感。

责任编辑：张玉