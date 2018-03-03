新京报：打击销分黄牛 靠“系统升级”也要靠拳头

原标题：打击“销分黄牛”，靠“系统升级”也要靠拳头

一家之言

新规的施行，将会让黄牛的“收益率”大大降低，但若说彻底消灭黄牛，恐怕言之过早。

“黄牛销分”，一直以来都是处理交通违法领域里的一大顽疾。交管部门头疼，被冒用驾照信息的车主也头疼。

近日，公安部交通管理局对原有的销分规定进行了升级，即民众可以自助处理非本人名下机动车交通违法，但为了预防黄牛买分卖分，同时要求自助处理他人车辆的交通违法时，需提前至各分局、交警大队窗口进行面签绑定，绑定成功后方能通过便民渠道进行处理。

也就是说，以后你若想自助销分，能销分的车辆和能够使用的驾驶证，必须是你之前绑定的。按照时间顺序，走的是“绑定——交通违法——销分”的程序，且这个程序不可逆，你不能在交通违法之后，再去用其他驾驶证绑定销分。

不少人认为，这样一来，“黄牛代销分”将成为历史。的确，此新规的施行，将会大面积压缩黄牛可以动歪脑筋的空间，让很多黄牛抓耳挠腮。但若说彻底消灭黄牛，恐怕言之过早。

很多人注意到了，这次新规规定，一个人最多只能同时绑定3辆其他人的车辆，一辆车最多也只能同时绑定3个其他人的驾驶证。这其实是延续了2013年5月1日起开始执行的“限额”，但当时的规定，对黄牛来说，仍然存在不小的操作空间。

此前，虽然也有着“唯三”的数量限制，但一些车主和驾照主人，大可以只使用两个名额，留一个名额以待借助黄牛销分。而现在，如果通过黄牛提前绑定一个驾驶证，则那个驾驶证就等于被“套牢”了，不能再被用于其他第三辆车，这对黄牛来说，虽然理论上还有空子，但“收益率”会大大降低。

但是，具体到现实中，却常常发生一些技术也无法规避的问题。比如，据媒体报道，有的“黄牛”与警务工作人员内外勾结，操纵“买分卖分”交易，甚至侵入销分系统；还有的甚至能够成功利用死亡驾驶人的证件销分。这样的bug（漏洞），需要技术再改进。

去年，在广东佛山高明区法院判决的一起案件中，佛山市南海公安分局交警大队和顺交警中队原辅警袁某鹏，便伙同专门从事交通违章代办服务的张某，违规办理交通违章约1000宗，涉及全国范围内被扣分处罚的驾驶员774人。由此可见，黄牛可怕，内鬼也同样可怕。

因此，打击“销分黄牛”，除了不断升级技术手段，利用销分系统和模式自身的进化，来压缩黄牛的“市场”，还应加强对黄牛的监控和打击；同时，也要转变一味“防外”的思维，有时候，最容易忽略、最致命的漏洞，恰恰出现在己方阵营。

□与归（媒体人）

责任编辑：张岩