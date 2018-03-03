新京报：新时代新两会 承载着全国民众新期望

原标题：新时代 新两会 新期待

■ 社论

代表委员们越是能够认真履职尽责，越是能够积极参政议政，就越能让社会公众真切地触摸到更加美好的生活。

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元宵节刚过，今天全国两会就将正式拉开帷幕。

党的十九大宣布我国进入了新时代，今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，全国两会担负着把党的主张转化为国家意志和全国人民的共同行动的历史使命，因而备受各界瞩目。在新的历史方位下，在改革开放40周年的背景下，如何实现中国经济从高速增长转向高质量发展；如何不断满足人民日益增长的美好生活需要，促进社会公平公正；如何决胜全面建成小康社会等等，是社会各界的关切所在，也必将成为代表委员所关心的议题。

刚刚过去的2017年，是一个极不平凡的年份。即如全国政协十三届一次会议新闻发言人王国庆在政协首场发布会上所言，2017年中国交出了一份很提气的经济年报，经济总量突破82万亿，增速为6.9%，这在全球主要经济体中可圈可点。在国内外形势依旧错综复杂的情势下，取得这样的成绩，并不容易。这也表明，此前强力推进的提质增效、转型升级，已经初见成效。随着各项改革措施的深入推进，2018年中国经济社会将继续发生深刻的变化。无论是全面推进我国经济的转型升级，全面防范系统性金融风险，还是整顿作风优化营商环境，抑或是打赢脱贫攻坚战，都将深刻影响中国未来。

而在宏观背景之下，两会仍会高度关注众多社会民生热点。事实上，这也是每年一度全国两会颇受普通民众关心的事情。这些问题是抛给代表委员的，也是需要政府各部门单位回答的；是代表委员的关切，也是社会公众的关切。

通过这两天媒体披露的信息来看，代表委员关注的问题比较广泛，民生问题又是相对集中的。比如，如何实现精准扶贫，如何推进扫黑除恶，如何加强食品安全，如何切实为中小学生减负，如何真正推动乡村振兴，以及如何在医疗领域深化改革，经由全民健康实现普遍小康；如何留住绿水青山，从根本上转变粗放、落后的生产方式……这些议题，不仅是民众的关切，也切中了我国发展的现实。

全国两会，是举世瞩目的盛会。事实证明，代表委员们越是能够履职尽责，越是能够积极参政议政，就越能让社会公众真切地触摸到更加美好的生活。而解决这些问题，最终需要落实到全面深化改革上，需要集中全国各方面的意志和智慧，而后者也正是两会的职责与功能之一。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。新时代，新两会，承载着全国民众的新期望。我们相信，在迎面而来的浓厚春意里，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，全国两会一定能充分反映民众的普遍愿望，明确传导出中国好声音，从而汇集起推动国家发展、社会进步、人民生活更加美好的磅礴力量。

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责任编辑：张岩