新京报:从部长通道到代表委员通道 两会更接地气

原标题：从“部长通道“到“代表委员通道”，两会越来越接地气

从“部长通道”到“代表委员通道”，两会是不是越来越接——地——气！

▲11名全国政协委员在首次设立的“委员通道”亮相。

文 | 社论

随着全国政协十三届一次会议的召开，正式进入两会时间。今年两会期间，全国两会新闻中心首次开启“代表通道”和“委员通道”，邀请各方面代表、委员亮相。从“部长通道”到“代表委员通道”，“通道全覆盖”，表明今年全国两会的开放程度大大超出既往，彰显了大国的自信与开放。

3月3日下午，航天员杨利伟、中科院院士潘建伟等11位委员已经亮相首场“委员通道”；5日上午，“代表通道”也将开启，届时将有10名左右代表接受媒体采访。畅通、开放的代表、委员采访渠道，令人耳目一新，也注定会成为本次两会的一道亮丽风景。

▲全国政协委员、中国载人航天工程办公室副主任、航天员杨利伟说，今年载人航天将选拔第三批航天员。

每年的全国两会，媒体采访，都面临着时间集中、代表委员日程紧张的问题。每一个上会记者感觉都是一路小跑。前些年，有记者为了约到部长，还费尽心思搞出什么“宝典”和“攻略”。

直至“部长通道”开通，媒体乃至社会公众关切的诸多问题都能得到明确回应。运行几年来，来到“部长通道”的部长越来越多，部长们积极回应民意关切，传递权威声音，“部长通道”已经成为传递政府信息的重要桥梁。

以3月3日下午的“部长通道”为例，无论是教育部长陈宝生对家长普遍关注的“三点半难题”的回应，还是司法部长张军关于“要让社会上的春风透进高墙、透进监狱铁门”的生动表述，均极大缓解了民众焦虑。公众也借此明白，政府部门对于民众的呼声是知情的，也一直在积极推进解决。

▲司法部部长张军在“部长通道”上谈“司法考试”，报名资格将采取“老人老办法，新人新办法”。

尽管有日渐频密的新闻发布会、制度化的“部长通道”、“开放日”等，但对媒体和公众来说，似乎能够出现在媒体及公众面前的代表和委员仍“不够用”，舆论场关心的话题实在太多。

也因此，开通普通代表、委员的发声通道，让更多来自基层、来自一线的代表委员站到前台，表达意见诉求、回应社会关切，显然是大势所趋。

▲全国政协委员，北京2022冬奥会和冬残奥会运动委员会主席杨扬（右）回答记者提问。

“代表委员通道”的意义并不仅仅是一个亮相、展示的窗口，同时也是一个汇聚民意的舆论场。社会的关切、代表委员的意见在这里汇集，也在这里碰撞，进而引发社会公众的关注与参与。

在这里不仅能够让公众全方位、多方面地了解到信息，以更好地凝聚社会共识，也能够对代表委员产生触动，并增强他们履职尽责的热情与责任。

▲全国政协委员在首次设立的“委员通道”亮相。

从“部长通道”到“代表委员通道”，条条通道，畅达无限，不仅展现了代表委员的风采，也彰显了两会开放透明的新气象。这预示着，全国两会将越来越开放、越来越透明、越来越接地气。某种程度上，这也是新时代推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化的先声。

两会开启，作为一次深刻落实十九大精神的盛会，本次两会不仅备受国民关注，也牵动了世界目光。而作为两会“主角”的代表委员的表现，令人瞩目。当此之时，期待代表委员们能够切实地履职尽责，畅所欲言，做好民众的代表，把基层的民意传递出来，拿出过硬的提案议案，唱响“两会好声音”。

□社论

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责任编辑：张岩