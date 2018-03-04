新京报：学生减负不能再文件复文件 要“动真格”

原标题：课外补习时间“领跑全球”，对中小学减负要动真格

减负不能再文件复文件，要“动真格”。

▲图片来自新京报网

文 | 熊丙奇

3月2日，在全国政协十三届一次会议新闻发布会上，大会新闻发言人王国庆在回答记者有关中小学生减负的问题时称，从1951年到2017年国家围绕中小学学生的减负出台过几十份文件。但恰如古诗云：“一山放过一山拦”。几十年喊减负，有些地方孩子们的书包越喊越沉，课外负担越喊越重，睡眠和休息的时间越喊越少。

他说，我想利用这个机会呼吁，我们别再仅仅是坐而论道，而应以真抓实干的精神，起而行之、迎难而上，用踏石留印、抓铁有痕的劲头，一座一座地搬走年幼孩子们本不该承受的重负之山，让他们真正快乐地学习、健康地成长成才。

这是针对减负的肺腑之言。记者调查显示，中国中小学生学习时间过长，课外补习时间“领跑全球”，义务教育阶段的择校行为仍十分普遍。

确实，过去几十年来，减负文件不少，可学生负担却并不见减轻。为此，有必要深刻反思。减负不能再文件复文件，需要针对造成学生负担沉重的根本问题进行“动真格”的治理。

毋庸讳言，中高考升学制度是造成我国孩子学业负担沉重问题的首要原因。对于中高考制度，《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》曾指出，这一制度总体上符合国情，权威性、公平性社会认可，“但也存在一些社会反映强烈的问题，主要是唯分数论影响学生全面发展，一考定终身使学生学习负担过重……”

由于中高考升学实行单一的分数评价体系，这使基础教育存在严重的应试导向，所有学生被纳入一个跑道比拼，教育成为竞技教育。当前的培训热、竞赛热，都以此为土壤产生，家长送孩子去培训班，就是希望多学、学深，以获得竞争优势。

▲被作业包围的孩子。图片来自视觉中国

义务教育阶段的择校热，则直接加重幼儿、小学生的学业压力。我国《义务教育法》明确规定，义务教育阶段不得设置重点校、重点班，可在不少地区，依旧有名校、重点校，学校里也有变相的重点班。

在高中阶段，有的地方政府教育部门热衷打造超级中学，给超级中学全省范围内招生特权，严重破坏了地方教育生态，加剧中考升学竞争；而对于社会培训机构，一些地方政府的监管也十分乏力，无证无照或者有照无证经营的机构大量存在，在灰色地带经营。

为此，治理学生的学业负担，就必须针对以上问题，王国庆提出，要以制度创新形成学生减负的长效机制。具体而言，我国应该深入推进中高考制度改革，要突破建立多元评价体系的阻力，切实建立多元评价体系，以多元评价体系促进高中多元教育，促进学生多元选择。

同时，也必须深入推进教育管办评分离改革，理清政府投入、监管学校依法办学与学校自主办学的关系。政府部门要从保公平质量出发，推进基础教育均衡发展，并落实学校办学自主权，促进学校进行个性化教育、多元教育，以满足受教育者发展个性、兴趣的需要。

□熊丙奇（学者）

责任编辑：张岩