新京报：原材料公示也是商家提高自身竞争力表现

原标题：食材公示，当成外卖“行业自律”

■ 来论

竞争压力越来越大，原材料公示也是商家提高自身竞争力的表现。

据媒体报道，点外卖的时候可以看菜品的主要原料了。3月2日上午，在市食药监局的指导下，饿了么、百度外卖餐品原材料及营养公示制度在京启动，网上餐饮商户将公示菜品的配料以及菜品营养成分，有助于减少或避免食物过敏的发生。如用户发现实际餐品原材料与公示不符，有权选择退单及向平台客服投诉。

事实上，网上餐饮商户公示原材料是一项法定责任。自2018年1月1日正式实施的《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》明确提出了入网餐饮服务提供者的原材料公示义务，其中第十一条规定“入网餐饮服务提供者应当在网上公示菜品名称和主要原料名称，公示的信息应当真实”。这也就意味着，公示原材料，是外卖行业的一项法定责任。

同时，原材料公示有助于食用安全。有数据显示，约有3%的过敏反应由食物诱发。所以，原材料公示制度，让消费者一目了然，不仅能有效满足消费者对营养健康膳食的需求，更可以减少易过敏体质人群因“看图点餐”造成的误食。可以说，这也是保护消费者食用安全、安全追责的一项必要性措施。

不过，尽管原材料公示具有多重意义，却尚未引起网络餐饮商户的足够重视。目前实施公示的两家外卖平台中，商户的菜品原料的公示率还不是很高。所以，要让原材料公示制度推广开来，还需要多方面努力。一则外卖平台的引导不容小觑。二则执法和市场监管部门，也应做好相关知识的普及，让更多的外卖平台及商户，认识到原材料公示的重要性，并自觉参与其中。

让网上餐饮商户原材料公示成为行业常态，最为核心的是商家能够切实重视起来。尤其在法律越来越完备、市场竞争压力越来越大的当下，于商家而言，也是提高自身竞争力的表现。期待在多方努力下，原材料公示早日成为外卖“行业自律”。

□杨玉龙（职员）

责任编辑：张岩