新京报：有无必要像治理酒驾一样治理假货？

原标题：有无必要像治理酒驾一样治理假货？

假货屡禁不止，与对制假售假行为的打击乏力有很大关系。

据报道，全国政协委员、中华全国律师协会副会长朱征夫，今年继续带来了有关打假的提案。他建议，通过加大行政处罚力度，像治理酒驾一样，推动制假售假直接入刑。

去年初，马云呼吁“像治理酒驾一样治理假货”。雷军、杨元庆在去年两会期间，也都呼吁要加强立法，加大打击假货的力度。

制假售假行为危害甚大，侵犯了作者的知识产权，损害了合法企业、商家的权益等。更有甚者，不少制假售假行为还严重伤害了消费者身体，对消费者生命安全造成威胁，比如假冒伪劣食品、药品的销售。毫无疑问，假货是社会的毒瘤，而假货却屡禁不止，这与对制假售假行为的打击乏力有很大关系。

比如，针对举证难问题，朱征夫就建议直接推动制假售假行为入刑，加大对制假售假行为的刑罚力度，提高制售假犯罪的法定刑，并加大对制售假人员的经济惩罚。制假售假行为危害甚大，但对制假售假行为的打击力度不够、惩治较为困难，从而导致售假犯罪成本低，犯罪收益高于犯罪成本，这正是制假售假行为屡禁不止的重要原因。对此，有必要加大行政处罚力度。

有时候，假货泛滥虽没酒驾带来的后果更为直接，但假货带来的危害更为持久与广泛，从这个角度看，我们是否有必要像治理酒驾一样治理假货呢？这个问题需要法律界以及代表委员们的进一步探讨，但毫无疑问，相关法律、行政部门要真正对制假售假行为“动真格”，要堵住其肆虐的制度漏洞与灰色空间，让法律真正硬起来，建立健全打击制假售假行为的长效机制。这对维护市场秩序，保护原创与创新，保护消费者合法权益都大有裨益。

□戴先任（职员）

责任编辑：张岩